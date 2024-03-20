США та Туреччина ведуть переговори про створення нової системи санкцій проти РФ, — ЗМІ

Журналісти дізналися, що чиновники у Вашингтоні й Анкарі обговорювали процедуру дотримання санкцій проти РФ. Після проведення Туреччиною розслідування та оприлюднення результатів у разі потреби будуть вживатися додаткові заходи.

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Між Сполученими Штатами та Туреччиною вдалося досягнути домовленості щодо нової системи дотримання і введення нових антиросійських санкцій. Про це йде мова у матеріалі турецького видання Hürriyet.

За даними ЗМІ, темою обговорення американських та російських чиновників стала процедура дотримання санкційного режиму проти Росії. Зокрема Вашингтон запроваджує обмеження відносно компаній, які не припинили комерційну діяльність з РФ. При цьому США не проводили будь-яких детальних розслідувань разом із Туреччиною стосовно цього приводу.

Журналісти наголошують, що це призвело до різних економічних проблем. Дві країни досягли домовленостей про нову систему під назвою "схема дотримання санкцій". Вона передбачає, що спочатку США інформують Туреччину про потенційні компанії та надають запит на отримання інформації стосовно цього питання.

Після проведення Туреччиною розслідування та оприлюднення результатів у разі потреби будуть вживатися додаткові заходи.

Вплив санкцій США на Туреччину

Через погрози американської влади щодо застосування санкцій щодо фінансових компаній, які не відмовилися від бізнесу з Росією, обсяги торгівлі між Туреччиною та РФ різко знизилися, що призвело до сповільнення деяких платежів як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт.

Водночас розташований у Середземному морі турецький нафтовий термінал "Дортіол" не буде приймати російський імпорт через посилення санкційного тиску з боку США. При цьому Анкара всіляко хоче покращити військові відносини зі США, тому вже частково виконує положення про фінансові санкції щодо РФ.

Нагадаємо, що 24 лютого стало відомо, що глава Білого дому Джо Байден через побоювання за стан американської та світової економіки не вводить потужні санкції проти РФ.

Крім того, 27 листопада повідомлялося, що Туреччина, попри повномасштабну війну РФ проти України, наростила торгівлю з Москвою.