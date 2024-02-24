США побоюються вводити серйозні санкції проти РФ: бояться за свою економіку, — Bloomberg

Західні країни ймовірно не готові використовувати ті важелі впливу на Росію, які могли б мати для неї велике значення, вважають експерти.

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Президент США Джозеф Байден знову продемонстрував свою рішучість протистояти Росії, коли оголосив про новий пакет санкцій проти країни-агресора. Але ці санкції сигналізують про те, що США побоюються запроваджувати найжорсткіші заходи щодо РФ, адже це може призвести до негативних наслідків, як для світової економіки, так і для економіки США, пише Bloomberg.

Новий пакет санкцій став найбільшим відтоді, як два роки тому Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Але в цьому пакеті відсутні санкції проти багатьох компаній і галузей, зокрема пов'язаних із металургійним, енергетичним сектором і банками.

Видання пише, що подібна обережність адміністрації Байдена демонструє те, що попри всі заяви президента США щодо санкцій проти РФ, його команда не хоче переслідувати потоки доходів, які, на думку експертів, можуть підірвати економіку Росії. Ця обережність викликана побоюваннями, що це призведе до масштабних потрясінь у світовій економіці та економіці США. Експерти кажуть, що дійсно жорсткі заходи щодо РФ несуть у собі значні ризики.

За словами Кіма Донована, колишнього співробітника Міністерства фінансів США, щоб справити реальний вплив на Росію, США доведеться вжити заходів, які можуть мати згубні наслідки для глобальної економіки загалом.

Видання пише, що незважаючи на те, що нові обмеження знижують вплив компаній і людей, які потрапили під санкції, все ж таки Україні не вистачає схвалення США на закупівлю нової зброї та боєприпасів на суму 60 млрд доларів. Запит Байдена на ці гроші зараз розглядають у Палаті представників Конгресу США.

Санкції були введені в непростий час для України, пише видання. Контрнаступ минулого року не зміг істотно змінити лінію фронту, а ЗС РФ нещодавно захопили Авдіївку.

Водночас Вашингтон продовжує вагатися в питанні надання додаткової допомоги Україні, оскільки пакет нового фінансування, ухвалений Сенатом, застопорився в Палаті представників.

Що стосується економіки Росії, то вона продовжує розвиватися, незважаючи на санкції. За словами Олександра Ісакова з Bloomberg Economics, незважаючи на поступове посилення санкцій щодо РФ, економіка країни зросте цього року, згідно з оцінками, приблизно на 1-1,5%.

Едді Фішман з Колумбійського університету вважає, що західні країни, ймовірно, не готові використовувати ті важелі впливу на Росію, які могли б мати для неї велике значення. На думку експерта, нові санкції потрібно націлити на доходи від енергетики та нафти, а також на банки, які допомагають Росії отримати доступ до міжнародної фінансової системи.

Нагадуємо, що ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти РФ, застосувавши обмеження щодо військового сектора. ЄС також запровадив додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для виробництва та розробки безпілотників.