"Зрушити небо і землю": Байден доручив зробити все можливе, щоб допомогти Україні

За словами дипломата Майкла Карпентера, у Білому домі не знають, якою виявиться реакція американського президента на "план перемоги" України. Але в адміністрації обіцяють подальшу підтримку.

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Глава Білого дому Джо Байден розпорядився зробити все можливе, щоб надати Україні всю необхідну підтримку. Про це директор із питань Європи в Раді нацбезпеки США Майкл Карпентер розповів в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами Карпентера, у Білому домі не знають, якою виявиться реакція американського президента на "план перемоги" України — очікується, що вже наступного тижня його представить президент Володимир Зеленський.

Байден говорить про рішучу готовність підтримати Україну, зазначив чиновник.

"Він доручив усім нам, хто на нього працює, "зрушити небо і землю" і гарантувати, що ми надаємо всю можливу, особливо військову допомогу", — пояснив він.

Допомога, серед іншого, стосується сфери енергетичної безпеки та схваленого у квітні законопроєкту про додаткове фінансування.

Судячи з коментарів, обговорюваною темою можуть бути також і удари далекобійною зброєю по території РФ.

Але поки що щодо цього новин немає, пояснив Карпентер, додавши, що сьогодні це питання широко обговорюється.

"Ми дійсно вважаємо, що Україні потрібні далекобійні засоби, які вона могла б використовувати", — сказав представник адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що, за даними Bloomberg, Володимир Зеленський під час візиту до США домагатиметься запрошення України до НАТО і додаткових озброєнь.

Також повідомлялося, що у Байдена визнали зволікання з постачанням озброєнь Україні. Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван назвав головною проблемою логістику і можливості виробництва. Снаряди калібру 155 мм збираються направити ЗСУ безпосередньо з конвеєра.