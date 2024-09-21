"Сдвинуть небо и землю": Байден поручил сделать все возможное, чтобы помочь Украине

По словам дипломата Майкла Карпентера, в Белом доме не знают, какой окажется реакция американского президента на "план победы" Украины. Но в администрации обещают дальнейшую поддержку.

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Глава Белого дома Джо Байден распорядился сделать все возможное, чтобы предоставить Украине всю необходимую поддержку. Об этом директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США Майкл Карпентер рассказал в интервью "Голосу Америки".

По словам Карпентера, в Белом доме не знают, какой окажется реакция американского президента на "план победы" Украины — ожидается, что уже на следующей неделе его представит президент Владимир Зеленский.

Байден говорит о решительной готовности поддержать Украину, отметил чиновник.

"Он поручил всем нам, кто на него работает, "сдвинуть небо и землю" и гарантировать, что мы оказываем всю возможную, в особенности, военную помощь", — объяснил он.

Помощь, среди прочего, касается сферы энергетической безопасности и одобренного в апреле законопроекта о дополнительном финансировании.

Судя по комментариям, обсуждаемой темой могут быть также и удары дальнобойным оружием по территории РФ.

Но пока на этот счет новостей нет, объяснил Карпентер, добавив, что сегодня этот вопрос широко обсуждается.

"Мы действительно считаем, что Украине нужны дальнобойные средства, которые она могла бы использовать", — сказал представитель администрации Байдена.

Напомним, что, по данным Bloomberg, Владимир Зеленский во время визита в США будет добиваться приглашения Украины в НАТО и дополнительных вооружений.

Также сообщалось, что у Байдена признали промедления с поставками вооружений Украине. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан назвал главной проблемой логистику и возможности производства. Снаряды калибра 155 мм собираются направить ВСУ непосредственно с конвейера.