Жодних військових планів: Цзіньпін запевнив Байдена, що Китай не готує вторгнення на Тайвань

Журналісти стверджують, що влада Піднебесної розраховує на "мирне возз'єднання" з Тайванем. Доля острова є найбільшою загрозою американо-китайським відносинам.

Related video

Лідер Китаю Сі Цзіньпін запевнив президента США Джо Байдена в тому, що найближчими роками Китай не планує здійснювати військове вторгнення на Тайвань. Про це повідомляє видання The Independent.

Згідно з інформацією, отриманою з джерела в адміністрації США, Сі Цзіньпін під час переговорів із президентом Байденом заявив, що Китай у найближчі роки не має військових планів щодо Тайваню.

За словами американського співрозмовника, Сі Цзіньпін сказав, що сподівається на "мирне возз'єднання" Китаю з Тайванем. При цьому китайський лідер уточнив умови, за яких може бути використана сила. Він наголосив, що доля острова є найбільшою загрозою американо-китайським відносинам.

Байден зі свого боку зазначив, що США підтримують мир і стабільність у регіоні. На його думку, цього можна домогтися збереженням статус-кво і змушуючи Китай поважати вибори на Тайвані.

Нагадаємо, 30 жовтня заступник голови Центральної військової комісії Китаю генерал Чжан Юйся заявив, що армія Китаю не буде терпимо ставитися до будь-яких кроків, спрямованих на досягнення незалежності Тайваню.

А спікер Палати представників США Майк Джонсон 27 жовтня заявив, що Вашингтон не дасть змоги Москві здобути успіх у конфлікті з Україною, оскільки це може спровокувати Китай до початку збройних дій проти Тайваню. За його словами, перемога РФ підбадьорить Пекін у плані активних дій щодо тайванського питання.