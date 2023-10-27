США не допустять перемоги Росії: це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем, — Джонсон

За словами спікера Палати представників США Майка Джонсона, допомога Україні потребуватиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей.

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США не дозволять Росії здобути успіх у конфлікті з Україною, оскільки це може спровокувати Китай до початку збройних дій проти Тайваню. Про це повідомляє спікер Палати представників США Майк Джонсон, передає АР.

Джонсон заявив, що США не покинуть Україну. Він упевнений, що перемога Росії в Україні підбадьорить не тільки саму країну-агресора, а й Китай щодо Тайваню.

"Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, тому що я не вірю, що на цьому все зупиниться", — сказав спікер.

Проте він зазначив, що надання допомоги Україні супроводжуватиметься посиленням вимог щодо прозорості та ефективності витрачених коштів.

Зазначимо, обрання нового спікера, яким став член Республіканської партії, відбулося 25 жовтня. Був обраний Майк Джонсон, якого вважають прихильником позиції експрезидента Дональда Трампа щодо подій в Україні. Джонсона вважали найгіршим кандидатом щодо виділення допомоги: уже кілька разів не підтримував виділення коштів. Утім, він наголошував, що в цьому питанні важливо встановити чіткі цілі та контролювати витрати українського уряду.

У вересні, під головуванням попереднього голови Палати представників, сенатори заблокували виділення Україні 300 млн дол. У зв'язку з цим відбулася затримка ухвалення бюджету США на 2024 рік — 2 жовтня розгляд відклали на 45 днів.