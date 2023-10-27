США не допустят победы России: это может подтолкнуть Китай к войне с Тайванем, — Джонсон

По словам спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, помощь Украине потребует большей подотчетности относительно уже потраченных денег.

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США не позволят России одержать успех в конфликте с Украиной, так как это может спровоцировать Китай к началу вооруженных действий против Тайваня. Об этом сообщает спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, передает АР.

Джонсон заявил, что США не покинут Украину. Он уверен, что победа России в Украине подбодрит не только саму страну-агрессора, но и Китай в отношении Тайваня.

"Мы не можем позволить Путину победить в Украине, потому что я не верю, что на этом все остановится", — сказал спикер.

Тем не менее, он отметил, что предоставление помощи Украине будет сопровождаться усилением требований в отношении прозрачности и эффективности расходованных средств.

Отметим, избрание нового спикера, которым стал член Республиканской партии, состоялось 25 октября. Был избран Майк Джонсон, которого считают сторонником позиции экс-президента Дональда Трампа относительно событий в Украине. Джонсона считали худшим кандидатом по выделению помощи: уже несколько раз не поддерживал выделение средств. Впрочем, он отмечал, что в этом вопросе важно установить четкие цели и контролировать расходы украинского правительства.

В сентябре, под председательством предыдущего главы Палаты представителей, сенаторы заблокировали выделение Украине 300 млн долл. В связи с этим произошла задержка принятия бюджета США на 2024 год — 2 октября рассмотрение отложили на 45 дней.