"Військові КНР не погодяться": Китай пригрозив реакцією на спроби відокремити Тайвань

За словами китайського генерала Чжана Юйся, Тайвань є "ядром основних інтересів Китаю".

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Заступник голови Центральної військової комісії Китаю генерал Чжан Юйся наголосив, що Народно-визвольна армія Китаю не буде терпимо ставитися до будь-яких кроків, спрямованих на досягнення незалежності Тайваню. Про це повідомляє видання China Daily.

"Тайванське питання лежить в основі основних інтересів Китаю, а принцип одного Китаю є консенсусом міжнародного співтовариства... Незалежно від того, хто хоче відокремити Тайвань від Китаю будь-яким способом, китайські військові ніколи не погодяться на це", — йдеться в повідомленні.

Генерал Чжан Юйся зробив цю заяву на Пекінському форумі Сяншань, який відбувся 30 жовтня.

Він сказав, що Тайвань є "ядром основних інтересів Китаю".

Раніше Фокус повідомляв, що Китай провів наймасовіші навчання біля Тайваню. Така активність, на думку китайських експертів, є "суворим попередженням сепаратистам" і зовнішнім силам.

21 квітня міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що країна відстоюватиме права на Тайвань. За словами чиновника, державі належать обидва боки Тайванської протоки, і потрібно боротися за територіальну цілісність.