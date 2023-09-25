Ескалація навколо Тайваню: НВАК задіяли в навчаннях рекородну кількість сил, — ЗМІ

У вересні китайські збройні сили побили рекорд за кількістю щоденних вильотів літаків і активності кораблів навколо острова Тайвань. Така активність, на думку китайських експертів, є "суворим попередженням сепаратистам" і зовнішнім силам.

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Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) 24 вересня провела наземні навчання на материковій стороні Тайванської протоки. Загалом за останні два тижні китайські сили задіяли рекордну кількість бойової авіації та кораблів, що є "суворим попередженням сепаратистам" з Тайваню і "силам зовнішнього втручання". Про це повідомляє видання Global Times.

Маневри проходили на острові Дуншань у східно-китайській провінції Фуцзянь — це місце, на думку оглядачів, є полігоном для висадки десанту НВАК. Водночас представники військового керівництва Тайваню зазначили, що нещодавні маневри китайських сил є вкрай незвичними, але в чому це проявлялося, вони не уточнили.

Відомо, що у вересні НВАК побила рекорд за кількістю щоденних вильотів літаків і активності кораблів навколо острова Тайвань: 17 вересня на острові було помічено 103 бойових літаки, а 11 вересня — 20 бойових кораблів китайського військово-морського флоту. Крім того, 24 вересня китайські сили провели навчальні пуски далекобійних крилатих ракет, що було помічено тайванськими військовими.

"Нові події в навчаннях НВАК навколо острова Тайвань свідчать про підвищення рівня боєготовності НВАК і її здатності контролювати ситуацію в Тайванській протоці", — цитують оглядачі слова анонімного китайського експерта.

Інший військовий експерт Сун Чжунпін розповів Global Times, що США, найімовірніше, надавали розвіддані збройним силам на острові Тайвань, щоб ті більше дізналися про наземні дислокації та дії НВАК. І хоча такі дії не становлять загрози для Китаю, вони нібито служать для "нагнітання теорії китайської військової загрози", щоб постачати Тайвань новим озброєнням, перетворюючи острів "на порохову бочку".

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