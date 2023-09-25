Эскалация вокруг Тайваня: НОАК задействовали в учениях рекородное количество сил, — СМИ

В сентябре китайские вооруженные силы побили рекорд по количеству ежедневных вылетов самолетов и активности кораблей вокруг острова Тайвань. Такая активность, по мнению китайских экспертов, является "суровым предупреждением сепаратистам" и внешним силам.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) 24 сентября провела наземные учения на материковой стороне Тайваньского пролива. Всего за последние две недели китайские силы задействовали рекордное количество боевой авиации и кораблей, что является "суровым предупреждением сепаратистам" из Тайваня и "силам внешнего вмешательства". Об этом сообщает издание Global Times.

Маневры проходили на острове Дуншань в восточно-китайской провинции Фуцзянь — это место, по мнению обозревателей, является полигоном для высадки десанта НОАК. При этом представители военного руководства Тайваня отметили, что недавние маневры китайских сил крайне необычны, но в чем это проявлялось они не уточнили.

Известно, что в сентябре НОАК побила рекорд по количеству ежедневных вылетов самолетов и активности кораблей вокруг острова Тайвань: 17 сентября на острове было замечено 103 боевых самолета, а 11 сентября — 20 боевых кораблей китайского военно-морского флота. Кроме того, 24 сентября китайские силы провели учебные пуски дальнобойных крылатых ракет, что было подмечено тайваньскими военными.

"Новые события в учениях НОАК вокруг острова Тайвань свидетельствуют о повышении уровня боеготовности НОАК и ее способности контролировать ситуацию в Тайваньском проливе", — цитируют обозреватели слова анонимного китайского эксперта.

Другой военный эксперт Сун Чжунпин рассказал Global Times, что США, скорее всего, предоставляли разведданные вооруженным силам на острове Тайвань, чтобы те больше узнали о наземных дислокациях и действиях НОАК. И хотя такие действия не представляют угрозы для Китая, они якобы служат для "нагнетания теории китайской военной угрозы", чтобы снабжать Тайвань новым вооружением, превращая остров "в пороховую бочку".

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