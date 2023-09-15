Из-за помощи Тайваню: Китай вводит санкции против компаний Lockheed Martin и Northrop Grumman

Санкции предусматривают запрет на импорт и экспорт продукции этих крупнейших производителей вооружений и военной техники. Таким образом, отметили журналисты, Пекин намерен нанести ущерб по американской военной промышленности.

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Ведущие американские компании по производству вооружений и военной техники Lockheed Martin и Northrop Grumman попали под санкции Китая из-за поставок оружия Тайваню, сообщило 15 сентября агентство Reuters.

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин в ходе брифинга заявила, что санкции вводятся согласно китайского закона 2021 года о противодействии иностранным санкциям, и теперь два крупнейших производителя оружия включены в список "ненадежных организаций".

Нормы закона предусматривают на запрет торговли с указанными компаниями, поэтому импорт и экспорт товаров Lockheed Martin и Northrop Grumman будет запрещен. Запрет распространяется не только на военную, но и на гражданскую продукцию, таким образом Пекин стремится нанести ущерб по американской военной промышленности.

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Мао Нин отметила, что Lockheed Martin выступила генеральным подрядчиком, непосредственно участвовавшим в продаже оружия Тайваню 24 августа текущего года.

"24 августа филиал американской компании Lockheed Martin в Сент-Луисе, штат Миссури, в качестве главного подрядчика непосредственно участвовал в поставках американского оружия Тайваню, а компания Northrop Grumman неоднократно участвовала в поставках вооружений Тайваню. Китай решил ввести санкции в отношении двух вышеупомянутых американских военно-промышленных компаний", — заявила китайский дипломат.

Она добавила, что Вашингтон все дальше идет "по опасному и ошибочному пути", предоставляя вооружение Тайваню, напомнив о необходимости соблюдения принципа "одного Китая".

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты введут санкции против Северной Кореи в случае, если Пхеньян будет поставлять оружие Москве. Как сообщил 12 сентября представитель Госдепа США Мэтью Миллер, любая передача оружия из КНДР в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН.