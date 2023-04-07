Пентагон получил полномочия для поставки оружия Тайваню, такие же как и для Украины

В 2023 финансовом году Тайваню выделят 3 млрд долларов, из которых как минимум один может потратиться по президентской схеме. Она позволяет поставлять оружие из складов армии США.

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Министерство обороны США получило расширенные полномочия по поставкам оружия Тайваню, но Конгресс еще не выделил для этого деньги. Об этом сообщает Defense News.

Конгресс одобрил ежегодную военную помощь Тайваню. В нынешнем финансовом году Китайской республике передадут вооружение на 3 млрд долларов через счета Пентагона и Госдепа. Однако пока законодатели не одобрили финансирование этих органов на 2023 год финансовый год.

Министр обороны Ллойд Остин заявляет, что оружия на 1 млрд долларов передадут Тайваню с помощью президентских полномочий. Этот же механизм действует для передачи вооружений Украине. Этот инструмент позволяет передавать оружие из запасов армии США, что могло бы решить проблему с тем, что производители не успевают поставлять все заказанное оружие на Тайвань.

Президент Тайваня Цай Инвэнь во время визита в Соединенные Штаты неоднократно обращала внимание на то, что им несвоевременно поставляют оружие. В настоящее время существует существенное отставание в продаже оружия общей стоимостью в 19 млрд долларов.

Поставкой вооружений на остров Штаты надеются удерживать Китай от нападения на Тайвань. В то же время, в Конгрессе говорят, что инструмент передачи оружия со складов США может быть лишь временным, пока не будет полного решения проблемы.

Напомним, 6 апреля в ФБР заявили, что Китай изучает влияние санкций в РФ для вероятного вторжения на Тайвань.

30 марта СМИ писали, что Си Цзиньпин заявил о подготовке Китая к войне. Для этого наращивают военный бюджет, а в направлении Тайваньского пролива строят новые бомбоубежища.