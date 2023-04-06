Китай изучает влияние санкций на Россию для вероятного вторжения на Тайвань, – ФБР

В Пекине, как считают в ФБР, начали принимать меры в экономике для потенциальной защиты от санкций, которые могут быть введены в случае нападения КНР на Тайвань.

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Кристофер Рэй, директор Федерального бюро расследований США, заявил, что Китай подробно изучает войну России против Украины и последствия санкционных механизмов на экономику РФ. Об этом 6 апреля сообщило CNN.

По его словам, в Пекине анализируют российско-украинскую войну, что потенциально может демонстрировать намерения Китая вторгнуться на территорию Тайваня. Страну интересует реакция экономики на санкции, вводимые против агрессора.

"Если бы они решили, например, силой попытаться захватить Тайвань, вы можете ожидать, что будет введено большое количество санкций", — заявил Рей.

Он подчеркнул, что постепенно наблюдаются попытки Китая сосредоточиться на "влиянии санкций на российскую экономику". Рей также обратил внимание на то, что в Пекине власти уже "начали реализовывать определенные меры по смягчению своей экономики от последствий потенциальных санкций, стремясь снизить риски".

По информации CNN, 6 апреля во время встречи с Эмманюэлем Макроном китайский лидер Си Цзиньпин призвал начать переговоры по завершению войны в Украине как можно скорее. Президент Франции в ответ отметил, что глава КНР может повлиять на Москву и вернуть ее к здравому смыслу. Он приветствовал готовность Китая взять на себя обязательства по урегулированию и выразил надежду, что Пекин сможет повлиять на ситуацию в Москве.

Как сообщал Фокус 4 апреля, глава Кремля Владимир Путин призвал россиян готовиться к жизни без западных товаров. Он заявил, что антироссийские санкции введены на длительное время, поэтому следует прорабатывать "среднесрочные и долгосрочные варианты импортозамещения". По его мнению, это нужно делать в первую очередь, поскольку средние и долгосрочные преобразования помогут России выполнить стратегические цели именно суверенного развития страны.