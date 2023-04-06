Китай вивчає вплив санкцій на Росію для ймовірного вторгнення на Тайвань, – ФБР

У Пекіні, як вважають в ФБР, почали вживати заходи в економіці для потенційного захисту від санкцій, які можуть запровадити у разі нападу КНР на Тайвань.

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Крістофер Рей, директор Федерального бюро розслідувань США, заявив, що Китай детально вивчає війну Росії проти України та наслідки санкційних механізмів на економіку РФ. Про це 6 квітня повідомило CNN.

За його словами, у Пекіні аналізують російсько-українську війну, що потенційно може демонструвати наміри Китаю вдертися на територію Тайваню. Країну цікавить реакція економіки на санкції, які запроваджують проти агресора.

"Якби вони вирішили, наприклад, силою спробувати захопити Тайвань, ви можете очікувати, що запровадять велику кількість санкцій", – заявив Рей.

Він наголосив, що поступово спостерігаються спроби Китаю зосередитися на "впливі санкцій на російську економіку". Рей також звернув увагу на те, що в Пекіні влада вже "почала реалізовувати певні заходи для пом’якшення своєї економіки від наслідків потенційних санкцій, прагнучи зменшити ризики".

За інформацією CNN, 6 квітня під час зустрічі з Емманюелем Макроном китайський лідер Сі Цзіньпін закликав розпочати перемовини щодо завершення війни в Україні якомога швидше. Президент Франції у відповідь зазначив, що голова КНР може вплинути на Москву і повернути її до здорового глузду. Він привітав готовність Китаю взяти на себе зобов'язання щодо врегулювання та висловив сподівання, що Пекін зможе вплинути на ситуацію у Москві.

Як повідомляв Фокус 4 квітня, очільник Кремля Володимир Путін закликав росіян готуватися до життя без західних товарів. Він заявив, що антиросійські санкції запроваджено на тривалий час, тому потрібно опрацьовувати "середньострокові та довгострокові варіанти імпортозаміщення". На його думку, це потрібно робити в першу чергу, оскільки середні та довгострокові перетворення наче допоможуть Росії виконати стратегічні цілі саме суверенного розвитку країни.