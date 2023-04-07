Пентагон отримав повноваження для поставок зброї Тайваню, такі ж як і для України

В 2023 фінансовому році Тайваню виділять 3 млрд доларів, з яких як мінімум один можуть витратити за президентською схемою. Вона дозволяє постачати зброю зі складів армії США.

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Міністерство оборони США отримало розширені повноваження для постачання зброї Тайваню, але Конгрес ще не виділив для цього гроші. Про це повідомляє Defense News.

Конгрес схвалив щорічну військову допомогу Тайваню. В нинішньому фінансовому році Китайській республіці передадуть озброєння на 3 млрд доларів через рахунки Пентагону та Держепу. Однак поки законодавці не схвалили фінансування цих органів на 2023 фінансовий рік.

Міністр оборони Ллойд Остін заявляє, що зброї на 1 млрд доларів передадуть Тайваню за допомогою президентських повноважень. Той самий механізм діє для передачі озброєнь Україні. Цей інструмент надає можливість передавати зброю із запасів армії США, що могло б вирішити проблему з тим, що виробники не встигають постачати всю замовлену зброю на Тайвань.

Президентка Тайваню Цай Інвень під час візиту в Сполучені Штати неодноразово звертала увагу на те, що їм невчасно постачають зброю. Зараз існує суттєве відставання у продажі зброї загальною вартістю на 19 млрд доларів.

Постачанням зброї на острів Штати сподіваються стримувати Китай від нападу на Тайвань. Водночас в Конгресі кажуть, що інструмент передачі зброї зі складів США може бути лише тимчасовим, поки не буде повного вирішення проблеми.

Нагадаємо, 6 квітня у ФБР заявили, що Китай вивчає вплив санкцій на РФ для ймовірного вторгнення на Тайвань.

30 березня ЗМІ писали, що Сі Цзіньпін заявив про підготовку Китаю до війни. Для цього нарощують військовий бюджет, а у напрямку Тайваньської протоки будують нові бомбосховища.