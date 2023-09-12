США введут новые санкции против КНДР, если Пхеньян предоставит оружие РФ, — Госдеп

Запад призывает соблюдать публичные обязательства, которые Пхеньян взял на себя, не поставлять оружие России, так как это будет нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН.

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В свете предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявили, что Вашингтон будет внимательно следить за этой встречей. Если КНДР предоставит России оружие, то Соединенные Штаты без колебаний введут новые санкции. Об этом говорится в материале информационного агентства The Associated Press от 12 сентября.

По мнению американских чиновников, Путин может сосредоточиться на обеспечении поставок северокорейской артиллерии и других боеприпасов для пополнения сокращающихся запасов. В связи с продолжающимся контрнаступлением ВСУ, Кремль стремится предотвратить продвижение украинских войск, намереваясь показать, что Россия способна вести войну на истощение.

Это в свою очередь может оказать дополнительное давление на Соединенные Штаты и их партнеров, поскольку опасения по поводу опасения затяжного конфликта растут.

"Мы призываем КНДР соблюдать публичные обязательства, которые Пхеньян взял на себя, не поставлять и не продавать оружие России", — отмечает представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

В то же время в Госдепе высказались в ультимативной форме. По словам представителя Госдепартамента Мэтью Миллера любая передача оружия из Северной Кореи в Россию будет нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и в таком случае США без колебаний введут новые санкции.

В таком контексте высказались и официальные лица Южной Кореи. Представитель МИД страны Лим Су Сук заявил, что Сеул поддерживает связь с Москвой и внимательно следит за ходом визита Ким Чен Ына в Россию.

"Ни одно государство-член ООН не должно нарушать санкции Совета Безопасности против Северной Кореи, участвуя в незаконной торговле оружием, и уж тем более не должно вступать в военное сотрудничество с Северной Кореей, которое подрывает мир и стабильность международного сообщества", — подчеркнул Лим.

Ранее западные аналитики прокомментировали переговоры президента Владимира Путина и генсека КНДР Ким Чен Ына. Некоторые эксперты пришли к выводу, что если Северная Корея предоставит России оружие и боеприпасы, это поможет Москве придерживаться стратегии затяжной войны и выиграть время, чтобы нарастить собственное производство вооружения.