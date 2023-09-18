Рекордные 103 боевых самолета КНР приблизились к Тайваню (фото)

В Минобороны призвали отказаться от деструктивных односторонних действий, но Пекин никак на это не отреагировал.

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Министерство обороны Тайваня отчиталось о наличии 103 боевых самолетов и 9 кораблей Национально-освободительной армии Китая у собственных берегов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тайвань 18 сентября около 6 утра по местному времени (в 22:00 17 сентября по Киевскому времени) зафиксировал рекордно большое количество китайских самолетов и кораблей вокруг острова. Минобороны следило за деятельностью китайской армии, а также поставило задачу Воздушным силам, Военно-морским силам и наземным ракетным системам отреагировать на активность.

По данным Тайбэя, всего КНР привлекла такие самолеты:

10 истребителей Су-30;

12 истребителей J-10;

4 истребителя J-11;

10 истребителей J-16;

2 самолета-заправщика Y-20;

2 самолета-разведчика KJ-500.

Конкретно они пересекли медианную линию Тайваньского пролива и прошли юго-восточнее Тайваня. Другие средства были зафиксированы возле канала Баши, который отделяет остров от Филиппин.

"Мы призываем власти Пекина взять на себя ответственность и немедленно прекратить такие деструктивные односторонние действия", — заявили в Минобороны.

Карта прохода китайской авиации в зоне распознавания Тайваня

Кроме этого, Китай на прошлой неделе также направил более 100 военно-морских кораблей для учений в регионе, в том числе в стратегических водах Южнокитайского моря и у северо-восточного побережья Тайваня, сообщил представитель региональной безопасности. Анонимный чиновник в ведомстве заявил, что такие масштабные учения оказывают давление на всех в регионе, а учения являются крупнейшими за последние годы.

Напомним, 15 сентября Китай ввел санкции против американских корпораций, которые помогают Тайваню.

Также СМИ писали, что Тайвань получит ракетные дроны Jackal, чтобы можно было уничтожать вертолеты и танки.