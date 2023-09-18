Рекордні 103 бойових літаки КНР наблизились до Тайваню (фото)

У Міноборони закликали відмовитись від деструктивних односторонніх дій, але Пекін ніяк на це не відреагував.

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Міністерство оборони Тайваню відзвітувало про наявність 103 бойових літаків та 9 кораблів Національно-визвольної армії Китаю біля власних берегів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Тайвань 18 вересня близько 6 ранку за місцевим часом (о 22:00 17 вересня за Київським часом) зафіксував рекордно велику кількість китайських літаків та кораблів довкола острову. Міноборони стежило за діяльністю китайської армії, а також поставило завдання Повітряним силам, Військово-морським силам та наземним ракетним системам відреагувати на активність.

За даними Тайбею, усього КНР залучила такі літаки:

10 винищувачів Су-30;

12 винищувачів J-10;

4 винищувачі J-11;

10 винищувачів J-16;

2 літаки-заправники Y-20;

2 літаки-розвідники KJ-500.

Конкретно вони перетнули медіанну лінію Тайванської протоки й пройшли південно-східніше Тайваню. Інші засоби були фіксовані біля каналу Баші, який відділяє острів від Філліпін.

"Ми закликаємо владу Пекіна взяти на себе відповідальність і негайно припинити такі деструктивні односторонні дії", — заявили в Міноборони.

Мапа проходу китайської авіації в зоні розпізнавання Тайваню

Окрім цього, Китай минулого тижня також направив понад 100 військово-морських кораблів для навчань у регіоні, у тому числі в стратегічних водах Південнокитайського моря та біля північно-східного узбережжя Тайваню, повідомив представник регіональної безпеки. Анонімний чиновник у відомстві заявив, що такі масштабні навчання чинять тиск на всіх у регіоні, а навчання є найбільшими за останні роки.

Нагадаємо, 15 вересня Китай ввів санкції проти американських корпорацій, які допомагають Тайвань.

Також ЗМІ писали, що Тайвань отримає ракетні дрони Jackal, щоб можна було знищувати гелікоптери та танки.