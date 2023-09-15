Тайвань отримає ракетні дрони JACKAL: зможуть знищувати вертольоти і танки Китаю (відео)

Турецькі дрони JACKAL стануть у пригоді армії, якій не вистачає важкої техніки та авіації, вважають розробники.

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Міністерство оборони Тайваню підписало контракт із турецькою компанією Flyby Technology на купівлю безпілотників JACKAL, які озброєні ракетницями для знищення танків і вертольотів. Відповідну інформацію опублікував у своєму LinkedIn генеральний директор і головний експерт компанії Flyby Technology Джон Паркер.

Підписання договору на постачання дронів JACKAL на Тайвань Фото: LinkedIn

Flyby Technology підписала відповідну угоду з урядом Тайваню в місті Тайбей. Компанія зобов'язалася передати Збройним силам країни 160 безпілотників JACKAL,

Як пише портал "Мілітарний", можуть використовуватися як для розвідки, так і для знищення наземних і повітряних цілей. БПЛА JACKAL є квадрокоптером із системою вертикального зльоту і посадки (VTOL). Завдяки продуманій конструкції на дрон можна встановити багатоцільові ракети LMM Martket для знищення наземних і повітряних цілей. Ракета LMM вагою 13 кг і дальністю польоту 6 км здатна виявляти дальність цілі лазерним далекоміром.

Раніше генеральний директор Flyby Technology Джон Паркер звернув увагу, що багато країн не можуть дозволити собі ударні вертольоти або швидкісні реактивні бойові літаки. А якщо оснастити такі армії подібними безпілотниками, то вони не поступляться за бойовими можливостями танкам і вертольотам. Крім того, військові можуть постійно модернізувати дрон, встановлюючи на цю платформу різне обладнання. До того ж такий безпілотник може злітати в прихованих місцях: у лісі або серед забудови в населеному пункті.

"Війна — це перемога, і JACKAL створений військовими для цієї мети. Дні пілота-винищувача в кабіні полічені, і я розумію, що мене, можливо, не полюблять за те, що я знищив собі подібних. Але майбутнє військових дій змінюється, і JACKAL є частиною цього майбутнього як справжній багатоцільовий штурмовик. Ми хочемо зробити JACKAL флагманським продуктом, що створює безпечні робочі місця у Великій Британії та сприяє новому майбутньому британської аерокосмічної та оборонної промисловості", — заявив генеральний директор Flyby Technology Джон Паркер.

Раніше Фокус повідомляв, що Boeing показала перший військовий дрон MQ-25 Stingray. Безпілотник перейшов до статичних випробувань.