Boeing показала перший військовий дрон MQ-25 Stingray: як він посилить армію (відео)

Безпілотник перейшов до статичних випробувань. Щойно дрон пройде їх і потрапить у стрій,— обслуговуватиме авіаносці ВМФ США

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Компанія Boeing показала перший серійний безпілотник-дозаправник MQ-25 Stingray, розроблений для Військово-морського флоту США. Інформацію про це було опубліковано на офіційній сторінці компанії в соцмережі Х (раніше — Twitter) у четвер, 14 вересня.

"Перший MQ-25 Stingray нещодавно зійшов з виробничого конвеєра і надійшов на наш комплекс статичних випробувань. Це один із дев'яти Stingray, який буде проходити статичні, втомні та льотні випробування для забезпечення довговічності та льотної придатності", — йдеться в повідомленні.

До нього компанія-розробник прикріпила також коротке відео. На кадрах видно, як безпілотник за допомогою тягача виїжджає з ангара. Він пересувається на трьох колісних шасі. У безпілотника обтічна форма, а сам він пофарбований у захисні кольори. Тягач допомагає дрону проїхатися міською вулицею, після чого безпілотник потрапляє на полігон для статичних випробувань. Вони дають змогу інженерам аналізувати структурну цілісність планера без його польоту.

Як зазначають у компанії, після завершення статичних випробувань дрони перейдуть до інших випробувань. Це передбачає проведення додаткових стрес-тестів планерів з метою виявити, як у фюзеляжі утворюються мікроскопічні тріщини й коли вони розширюються до критичного розміру. Це важливі випробування на безпеку льотної придатності перед початком повних льотних випробувань.

Щойно дрони такого типу стануть до строю, вони виконуватимуть критично важливе дозаправлення авіаносців ВМФ США. Наявність спеціального заправника дасть змогу літакам-заправникам F/A-18E/F зосередитися на виконанні своїх основних завдань. Крім цього, очікується, що MQ-25 відіграватимуть важливу роль у виконанні завдань із розвідки, спостереження і рекогносцирування.

Що відомо про безпілотник MQ-25 Stingray

MQ-25 Stingray — це перший серійний палубний безпілотник-танкер. У 2021 році дрон став першим в історії безпілотним літальним апаратом, який провів дозаправку пілотованого літака в повітрі. Перший льотний прототип здійснив політ 19 вересня 2019 року.

Зазначимо, що ВМФ США планує отримати близько 72 таких дронів-танкерів.

Технічні характеристики MQ-25 Stingray

довжина — 15,5 м;

розмах крила — 22,9 м;

розмах крила при складанні — 9,5 м;

висота — 3,4 м;

висота при складеному крилі — 4,8 м;

бойовий радіус — 926 км (500 nm) з корисним навантаженням у 6800 кг;

максимальна швидкість — 620 км/год.

Нагадаємо, наприкінці червня 2023 року ми писали про те, що дрони зможуть битися разом із винищувачами типу F-35. Передбачається, що 60% авіатехніки, використовуваної ВМС, буде безекіпажною. Так, у 2026 році ВМС отримають безпілотний заправник MQ-25 Stingray, а далі — більше.

У вересні 2019 року стало відомо, що винищувач F-35 уперше дозаправили в повітрі за допомогою безпілотника. Дозаправленням керував оператор із наземної станції, сама операція проходила на висоті в 3 км. У ній брав участь танкер-БПЛА MQ-25 Stingray.