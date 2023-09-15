Boeing показала первый военный дрон MQ-25 Stingray: как он усилит армию (видео)

Беспилотник перешел к статическим испытаниям. Как только дрон пройдет их и попадет в строй, то будет обслуживать авианосцы ВМФ США

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Компания Boeing показала первый серийный беспилотник-дозаправщик MQ-25 Stingray, разработанный для Военно-морского флота США. Информация об этом была опубликована на официальной странице компании в соцсети Х (ранее — Twitter) в четверг, 14 сентября.

"Первый MQ-25 Stingray недавно сошел с производственного конвейера и поступил на наш комплекс статических испытаний. Это один из девяти Stingray, который будет проходить статические, усталостные и летные испытания для обеспечения долговечности и летной годности", — говорится в сообщении.

К нему компания-разработчик прикрепила также короткое видео. На кадрах видно, как беспилотник с помощью тягача выезжает из ангара. Он передвигается на трех колесных шасси. У беспилотника обтекаемая форма, а сам он покрашен в защитные цвета. Тягач помогает дрону проехаться по городской улице, после чего беспилотник попадает на полигон для статических испытаний. Они позволяют инженерам анализировать структурную целостность планера без его полета.

Как отмечают в компании, после завершения статических испытаний дроны перейдут к усталостным испытаниям. Это предполагает проведение дополнительных стресс-тестов планеров с целью выявить, как в фюзеляже образуются микроскопические трещины и когда они расширяются до критического размера. Это важные испытания на безопасность летной годности перед началом полных летных испытаний.

Как только дроны такого типа войдут в строй, они будут выполнять критически важную дозаправку авианосцев ВМФ США. Наличие специального заправщика позволит самолетам-заправщикам F/A-18E/F сосредоточиться на выполнении своих основных задач. Помимо этого, ожидается, что MQ-25 будут играть важную роль в выполнении задач по разведке, наблюдению и рекогносцировке

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В США испытали прототип палубного беспилотника-заправщика

Что известно о беспилотнике MQ-25 Stingray

MQ-25 Stingray — это первый серийный палубный беспилотник-танкер. В 2021 году дрон стал первым в истории беспилотным летательным аппаратом, который провел дозаправку пилотируемого самолета в воздухе. Первый летный прототип совершил полет 19 сентября 2019 года.

Отметим, что ВМФ США планирует получить около 72 таких дронов-танкеров.

Технические характеристики MQ-25 Stingray

длина — 15,5 м;

размах крыла — 22,9 м;

размах крыла при складывании — 9,5 м;

высота — 3,4 м;

высота при сложенном крыле — 4,8 м;

боевой радиус — 926 км (500 nm) с полезной нагрузкой в 6800 кг;

максимальная скорость — 620 км/ч.

Напомним, в конце июня 2023 года мы писали о том, что дроны смогут сражаться вместе с истребителями типа F-35. Предполагается, что 60% авиатехники, используемой ВМС, будет безэкипажной. Так, в 2026 году ВМС получат беспилотный заправщикаMQ-25 Stingray, а дальше — больше.

В сентябре 2019 года стало известно, что истребитель F-35 впервые дозаправили в воздухе с помощью беспилотника. Дозаправкой управлял оператор с наземной станции, сама операция проходила на высоте в 3 км. В ней участвовал танкер-БПЛА MQ-25 Stingray.