Тарифный шок от Трампа, или Pax Americana на новый лад: зачем Западу нужна большая сделка

Весь мир пытается понять смысл введения новых тарифов Дональда Трампа. Стоит ли за ними грандиозный замысел и стратегия, или все это наитие и импровизация? Но еще интереснее, что произойдет дальше: шоковый эффект от объявленных тарифов и последующих контрмер открывает новые возможности.

Related video

Фокус перевел статью экс-министра внутренних дел Австралии Майкла Пеццулло о том, как новые экономические реалии, которые наступили с приходом власти Дональда Трампа, повлияют на глобальную безопасность.

Многие считают, что Соединенные Штаты ведут себя хаотично и неосмотрительно, вредя своим союзникам и партнерам и запутывая финансовые рынки. Они рискуют своим авторитетом, предпринимая, по всей видимости, иррациональные действия во вред самим себе, которые уже привели к системным финансовым потрясениям. Доверие к лидерству и экономической рациональности США пошатнулось.

Чтобы судить о том, что может произойти дальше, необходимо увидеть красную нить: давнее недовольство Трампа якобы несправедливыми глобальными экономическими договоренностями и повсеместным "нахлебничеством" в отношении США, а также его готовность использовать все инструменты власти, чтобы исправить ситуацию. По мнению Трампа, статус кво глобальной финансовой и торговой системы приводит к тому, что США несут издержки, связанные с укоренившимся дефицитом торгового баланса, выхолащиванием американской промышленной базы и завышенным курсом валюты, что в свою очередь является следствием резервного статуса доллара и казначейских облигаций США.

Важно

Война за редкие металлы: США и Китай уже воюют в Африке за месторождения кобальта и золота

В то же время расходы на поддержание глобальной безопасности с 1945 года в рамках так называемого Pax Americana в непропорционально большой степени ложатся на плечи американских налогоплательщиков, которые уже накопили 36 триллионов долларов федерального долга. Впервые в своей истории США тратят на выплату процентов по долгу больше, чем на оборону. При этом союзники и партнеры, за редким исключением, по возможности минимизировали свои расходы на оборону.

Очевидно, что Трамп больше не будет мириться с ситуацией, когда другие страны с удовольствием потребляют безопасность, которую производят США, за деньги американских налогоплательщиков, не внося существенного вклада в эту безопасность и наслаждаясь процветанием, которое она приносит.

Процветание и безопасность — две стороны одной сделки. Бреттон-Вудское соглашение 1944 года было заключено во время формирования послевоенного порядка безопасности. Сделка завершилась в августе 1971 года, когда президент Ричард Никсон приостановил конвертируемость доллара США в золото и ввел 10-процентный налог на импорт, чтобы компенсировать "несправедливые обменные курсы" — завышенную стоимость доллара США. В сентябре 1985 года в рамках соглашения "Плаза" США договорились с ведущими западными странами о планомерной девальвации доллара США для решения проблемы растущего дефицита торгового баланса США. При этом США выполняли свою часть сделки, защищая союзников и партнеров.

В 1971 году президент США Ричард Никсон приостановил конвертируемость доллара США в золото и ввел 10-процентный налог на импорт, чтобы компенсировать "несправедливые обменные курсы" Фото: Getty Images

Мы не должны удивляться тому, что время от времени США могут использовать свою огромную стратегическую и финансовую мощь, чтобы изменить условия глобального процветания и безопасности. По умыслу или по иным причинам мы, похоже, переживаем очередной такой момент.

Благодаря шоку от тарифов Трампа США создали для себя исключительную возможность реструктурировать глобальную торговую и финансовую систему, преследуя сразу две цели. Они сводятся к увеличению относительной выгоды от этой системы для американцев и перераспределению расходов на Pax Americana, чтобы они в большей степени ложились на союзников и партнеров, и в меньшей — на налогоплательщиков США.

Дональд Трамп комментирует новые тарифы Фото: Скрин видео

С этой целью США должны добиваться заключения нового глобального соглашения, которое можно было бы назвать соглашением Pax Americana. В ходе этого процесса следует вынести на обсуждение все вопросы, чтобы впоследствии не пришлось иметь дело с новыми сопутствующими потрясениями — например, с валютными или долговыми проблемами США или с сомнениями по поводу союзнических обязательств США.

Лучшим способом сделать это, максимально используя возможности, открывшиеся благодаря тарифному шоку, было бы созыв Трампом срочной встречи так называемой G7+. Ее целью должно стать нечто большее, чем выход очередного коммюнике. Следует изложить и согласовать в общих чертах новые условия, под угрозой тотальной торговой войны. Детали можно было бы согласовать в течение оставшегося 90-дневного периода тарифной паузы.

В состав G7+ вошли бы США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада (как члены G7), а также Индия, Бразилия, Южная Корея, Австралия, Мексика, Индонезия (представляющая себя и остальную часть Юго-Восточной Азии) и Европейский союз (сам по себе, а также представляющий 24 члена ЕС, не входящих в G7). На G7+ приходится 67% мирового ВВП. Другие страны, такие как Турция, Саудовская Аравия, Швейцария, Аргентина, Объединенные Арабские Эмираты и Израиль, могут присоединиться к новому соглашению позднее, как и Тайвань.

На встрече будут согласованы общие черты соглашения Pax Americana, которое в конечном итоге позволит рассмотреть и, при необходимости, решить следующие вопросы:

Хронический дефицит торгового баланса США и жалобы США на тарифные и нетарифные барьеры для их экспорта;

Умышленный избыток производственных мощностей Китая, который создает глобальный торговый и финансовый дисбаланс, неприемлемую зависимость от цепочек поставок и опасную возможность быстрой мобилизации военного производства, что ставит под угрозу безопасность и экономическую устойчивость США, их союзников и партнеров;

Реэкспорт Китая в США через такие страны, как Мексика, Вьетнам и Индонезия, который должен быть заблокирован, чтобы Китай не смог обойти губительные для США тарифы и другие торговые барьеры (если не удастся заключить отдельную сделку между США и Китаем);

Снижение технологических рисков в отношении китайских товаров и услуг, чтобы предотвратить получение Китаем преимуществ в области безопасности за счет передачи ключевых технологий иностранным экономикам;

Неизменная роль доллара США как мировой резервной валюты — глобального общественного блага, которое обеспечивают США;

Долгосрочное финансирование казначейства США, при котором американский долг поддерживает глобальную безопасность (оплачивая военный потенциал США — еще одно глобальное общественное благо), но при этом другие потребители этого потенциала также получают доход как держатели долга и не несут ответственности за рекапитализацию этого потенциала;

Беспокойство США о своей промышленной базе, мощь которой также лежит в основе глобальной безопасности и представляет собой еще одно глобальное общественное благо;

Расходы на оборону союзников и партнеров США, большинству из которых необходимо наращивать потенциал для самообороны без необходимости полагаться на силы США, по крайней мере, на ранних стадиях войны;

Возможности совместного производства оборонного потенциала, при котором союзники и партнеры вносят больший вклад в американские программы развития;

Стратегическое резервирование союзниками и партнерами США критически важных минералов и других материальных активов и предоставление США льготного доступа к этим активам.

Дональд Трамп показывает таблицу c пошлинами, которые вводят США Фото: Скрин видео

Это амбициозная программа. Соглашение Pax Americana позволит справиться с тем, что беспокоит США в сфере торговли и, что еще важнее, лучше распределить расходы и риски, связанные с глобальной безопасностью. Условия Pax Americana станут более приемлемыми: США будут уверены в своей стратегической состоятельности, а союзники и партнеры примут в этом активное участие.

Потребуются сложные сделки и договоренности, прийти к которым будет непросто. Необходимо тщательное и точное исполнение условий соглашения, особенно для того, чтобы успокоить финансовые рынки, которые всегда склонны сходить с ума в периоды неопределенности. Если бы только у нас был современный Джеймс Бейкер, движущая сила соглашения "Плаза" 1985 года! Опираясь на мандат Рейгана, который задавал общее направление, не управляя деталями, Бейкер использовал мощь США через мягкую дипломатию, преследуя американские интересы, зная, что союзники и партнеры США всегда предпочтут иметь дело с Америкой, даже когда она переживает не лучшие времена. Изменилось ли их отношение со времен Бейкера? Скорее всего, мы узнаем об этом в ближайшие 90 дней.

Важно

Путин стягивает войска, Китай готовит флот. Когда начнется война за Арктику

В какой-то момент Китай должен будет принять участие в любом подобном соглашении. Основные проблемы, которые привели нас к этому моменту, во многом являются следствием стратегии Пекина, направленной на концентрацию промышленной мощи в Китае. Это затормозило развитие экономики услуг в Китае, исказило глобальную торговлю и цепочки поставок, выхолостило западные промышленные базы, задержало индустриализацию Глобального Юга и создало риски для национальной безопасности и экономической устойчивости для США, их союзников, партнеров и других стран.

С помощью согласованной стратегии, о которой здесь идет речь, можно изменить баланс мировой торговли таким образом, чтобы Китай был вынужден избавиться от избыточных мощностей, в том числе в интересах менее развитых стран.

Перераспределив расходы на Pax Americana, США получат больше финансовых и стратегических ресурсов, чтобы справиться с риском растущей мощи Китая и его стратегических амбиций. Америка будет устойчиво платежеспособной, занимая центральное место в реформированной глобальной системе процветания и безопасности. Такой результат стоил бы турбулентности последних дней. Пришли ли мы к этому благодаря великой хитрости или в результате наития и импровизации, не имеет большого значения. Главное — это искусство заключать сделки.

Об авторе

Майкл Пеццулло — бывший заместитель министра обороны, до ноября 2023 года занимавший пост министра внутренних дел.