Дроны смогут сражаться вместе с истребителями типа F-35: что придумали союзники (видео)

Боевые дроны, созданные на базе Ghost Bat, в будущем смогут летать вместе с истребителями 4-го и 5-го поколений

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После объявления о сотрудничестве в области обороны между Австралией, Великобританией и США (AUKUS), страны занялись разработками не только подлодок, но и БПЛА, а также технологий, обеспечивающих автономность на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Журналисты thedrive.com предполагают, что альянс союзников работает над ведомыми дронами, которые будут работать в паре с истребителями. Разработки идут в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВВС США.

Для ускорения производства и снижения затрат, союзники объединят ресурсы. Производство может быть налажено во всех трех странах AUKUS. Таким образом, каждая сторона может поделить промышленные и экономические выгоды от проекта, говорится в материале. Партнеры смогут сэкономить достаточно средств за счет масштаба производства, а также за счет того, что смогут использовать наработки друг друга, не создавая платформы с нуля. В издании считают, что это даст возможность снизить себестоимость БПЛА, которые, возможно, будут производить тысячами, чтобы они могли действовать в роях.

Также ИИ, системы управления, каналы передачи данных, сетевая архитектура — тоже могут быть общими. Это сделает дроны совместимыми с другой военной техникой всех трех стран, на что и нацелена программа CCA. Более того, пилотируемые самолеты ВВС смогут беспрепятственно контролировать дроны, используемые для ВМС, и наоборот. Это даст огромное преимущество в дальнем бою, повысив тактические возможности, считают авторы материала. Предполагается, что 60% авиатехники, используемой ВМС, будет безэкипажной. Так, в 2026 году ВМС получат беспилотный заправщикаMQ-25 Stingray, а дальше — больше.

Платформой для новых "ведомых" дронов стран-союзниц может послужить модель БПЛА Ghost Bat MQ-28 от компании Boeing. Напомним, что этот беспилотник был создан для программы Airpower Teaming System (ATS) Королевских ВВС Австралии. Теперь в рамках программы CCA, этот аппарат будет усовершенствован и получит "значительные автономные возможности", и, что самое важное, сможет взаимодействовать с боевыми самолетами-невидимками. Известно, что ВВС США приобрели как минимум один MQ-28 для проведения различных испытаний, отмечается в статье.

Журналисты полагают, что боевые дроны, созданные на базе Ghost Bat, в будущем смогут летать вместе с истребителями 4-го и 5-го поколений, что повысит живучесть последних. Про совместные тестовые полеты с истребителями 6-го поколения говорить пока рано, так как дроны AUKUS CCA могут оказаться недостаточно хороши по своим возможностям и техническим характеристикам, считают авторы.

Ранее Фокус сообщал о том, что дроны HERO получат массу новых возможностей и станут более опасными.