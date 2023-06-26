Дроны-камикадзе HERO станут еще смертоноснее: UVision разрабатывает новые боеприпасы

Модели HERO-1250 и HERO-900 будут тяжелее, смогут лететь дальше и противостоять системам РЭБ.

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Израильская компания UVision, которая известна в Украине своими барражирующими боеприпасами семейства HERO, собирается запустить новую, более тяжелую и дальнобойную линейку своих продуктов, сообщает EDR magazine. В компании говорят, что стремятся создать переносные системы, которые могли бы заменить собой дорогостоящие дальнобойные ракеты.

Согласно имеющейся информации, HERO-1250 имеет дальность полета более 200 км и может летать до 10 ч с боеголовкой массой 50 кг и весом более 155 кг. На дрон можно установить разведывательные модули и системы радиоэлектронной борьбы.

HERO-900 более легкий — весит 110 кг при старте и имеет 30-килограммовую боеголовку, а дальность полета дрона-камикадзе составляет более 150 км или 6 ч полета. Оба барражирующих боеприпаса запускаются с рампы.

Пока что HERO-1250 и HERO-900 находятся в разработке, а вот модель среднего класса HERO-90 уже почти готова. Ее вес уменьшен вдвое (9 кг при запуске по сравнению с 18 кг у HERO-120), а характеристики дальности и выносливости немного снижены до 40 км по сравнению с 60 км у HERO-120. Боевая часть составляет всего 1,5 кг, однако этого вполне достаточно для нейтрализации основных боевых танков, особенно при поражении их в режиме атаки сверху.

Дрон-камикадзе среднего класса HERO-90 Фото: Соцсети

Что касается более крупного HERO-120, то этот полностью разработанный и находящийся в эксплуатации боеприпас недавно был испытан в новых сложных условиях; испытания проводились в Финляндии при арктических температурах, а другие испытания проходили в Индии, где дрон-камикадзе использовался на высоте до 5500 м.

Ранее Фокус писал, что "умные" торпеды будут запускать с самолетов с высоты 10 км, чтобы уничтожать подлодки.