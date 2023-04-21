"Ми ніколи не відступимо": Китай заявив про свої права на Тайвань та готовність їх відстоювати

За словами міністра закордонних справ Китаю Ціня Ґана, "хто грається з вогнем на Тайвані, зрештою згорить". Він назвав питання Тайваню одним з "корінних" інтересів країни.

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Сьогодні, 21 квітня, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан заявив, що обидві сторони Тайванської протоки належать країні, а відстоювати свій суверенітет — це "правильно". Його слова передали журналісти Reuters.

"Нещодавно пролунала абсурдна риторика, яка звинувачує Китай у зміні статус-кво, що підриває мир і стабільність у Тайванській протоці. Логіка абсурдна, а висновок — небезпечний", — сказав Ґан.

За його словами, "чесні" люди здатні зрозуміти, хто вдається до "гегемоністських залякувань". Він звинуватив у порушенні статус-кво "сепаратистські сили незалежності Китаю" та неназвані країни.

"Ті, хто грається з вогнем на Тайвані, зрештою згорять", — пообіцяв голова МЗС Китаю.

Кореспондент "Укрінформу" додав, що міністр також заявив про позицію Китаю у питаннях безпеки та суверенітету. Ґан завірив, що китайці готові відстоювати територіальну цілісність своєї країни.

"Це неприйнятно для 1,4 млрд китайців. Китай не втратить жодної частини своєї території, відновленої після Другої світової війни, і встановлений післявоєнний міжнародний порядок не буде змінений", — підкреслив він.

Представник МЗС заявив, що Китай не відступить перед "будь-яким актом", що підриває суверенітет і безпеку країни.

"Ми хотіли б чітко дати зрозуміти тим, хто прагне саботувати міжнародне законодавство в ім’я міжнародного порядку: питання Тайваню належить до корінних інтересів Китаю", — сказав Ґан.

Нагадаємо, 17 квітня ЗМІ повідомили, що Конгрес США у 2022 році схвалив продаж Тайваню 400 протикорабельних ракет Harpoon.

Пізніше, 18 квітня, у Москві пройшла офіційна зустріч міністрів оборони Китаю та РФ. Сторони домовились про поглиблення військової співпраці та наголосили на взаємній підтримці країн.