Тайвань закуповує 400 протикорабельних ракет Harpoon, щоб відбивати китайський наступ

Контракт на 1,7 млрд доларів було підписано ще у 2020 році, однак зараз став відомий замовник. Саме ракети Harpoon відігравали значну роль у військових іграх, які моделювали вторгнення КНР на острів.

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Ще у 2020 році Конгрес США схвалив продаж неназваній країні 400 протикорабельних ракет Harpoon. Тепер стало відомо, що замовником є Тайвань. Про це повідомляє Bloomberg.

Сотні ракет знадобляться острову для відбиття потенційного китайського вторгнення. Раніше Тайбей вже закуповував Harpoon, однак корабельного базування. Вартість контракту з Boeing складає 1,7 млрд доларів.

"Постачання Сполученими Штатами Тайваню предметів оборони, що включає підтримку наявних можливостей через іноземні військові продажі та прямі комерційні продажі, має важливе значення для безпеки Тайваню", — сказав речник Міноборони США підполковник Мартін Майнерс.

В Китаї вже розкритикували цей контракт, бо це "підриває суверенітет і інтереси безпеки". Спікер МЗС КНР Ван Веньбінь заявив, що Штати мають припинити спроби змінити статус-кво в протоці.

У виданні зазначають, що постачання Harpoon Тайваню йде із затриманням разом з іншим озброєнням на загальну суму в 19 млрд доларів. Сьогодні, 18 квітня, питання пришвидшення виробництва озброєння та техніки. Також буде обговорюватись безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ракети наземного базування Harpoon відігравали важливе місце в серії військових ігор про потенційне вторгнення Китаю на Тайвань, які проводились у 2022 році. Їх можна розмістити по периметру всього острова, що зменшить необхідність розміщення американських сил на Тайвані.

Нагадаємо, 12 квітня Сі Цзіньпін наказав армії Китаю готуватися до "реального бою".

Також 12 квітня в МЗС Тайваню заявили, що Китай готується до війни з островом. Підготовка до бойових дій має закінчитись до 2027 року.