Напруга навколо Тайваню: Сі Цзіньпін наказав армії Китаю готуватися до "реального бою"

Пекін три дні проводив військові навчання з імітацією ударів по Тайваню та залишив на кордоні 26 літаків. А наступного тижня Китай планує закрити повітряний простір на північ від Тайваню.

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Китайський лідер Сі Цзіньпін наказав Народно-визвольній армії Китаю (НВАК) посилити бойову підготовку з урахуванням реальних бойових дій. Про це він сказав за підсумками перевірки військово-морського флоту НВАК на півдні країни, пише 12 квітня китайська газета Global Times.

Сі Цзіньпін упевнений у необхідності прискорення рівня модернізації армії Китаю на всіх фронтах. Його заява прозвучала після того, як Пекін провів триденні військові навчання з імітацією ударів по Тайваню, звернуло увагу агентство AFP.

НВАК проводила військові навчання у відповідь на візит минулого тижня президента Тайваню Цай Інвень до Сполучених Штатів. Там вона зустрілася із двопартійною групою законодавців та спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

Китайські військові мають бути готовими до рішучого захисту суверенітету країни, заявили в Пекіні.

"Китайські військові повинні бути готові до рішучого захисту суверенітету та морських інтересів Пекіна і прагнути захисту загальної периферійної стабільності", — говорив Сі.

Пекін розкритикував використання американськими військами зростаючої кількості баз на Філіппінах, у тому числі поблизу Тайваню. Китайські чиновники цього тижня заявили, що незалежність Тайваню та мир між двома сторонами протоки — це "взаємосуперечливі речі", пишуть автори.

Китай готується до війни: що кажуть у Тайвані?

Міністерство оборони Тайваню заявило, що продовжує стежити за китайськими військовими кораблями та літаками навколо острова навіть після офіційного завершення навчань. Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву в інтерв'ю американському телеканалу CNN засудив дії Пекіна.

Міністр розглядає військові навчання НВАК як підготовку до початку війни проти Тайваню. На питання, чи має Тайбей уявлення про терміни початку військових дій, Джозеф Ву висловив упевненість, що китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу.

З урахуванням оцінок розвідки США Сі дав вказівку військовим підготуватися до 2027 року. Незалежно від того, чи це буде 2025-й чи 2027 рік, Тайваню просто потрібно готуватися, відреагував міністр.

"Китай не може диктувати, з ким Тайвань має співпрацювати. Китай не може диктувати, як наші союзники повинні нам допомагати", — додав Ву.

Китай хоче закрити повітряний простір на північ від Тайваню

Пекін планує закрити повітряний простір на північ від Тайваню приблизно на пів години наступного тижня, повідомила 12 квітня газета Japan Times із посиланням на тайванських та південнокорейських чиновників.

Заступник начальника Генерального штабу з розвідки Міністерства оборони Тайваню Ян Юй-сянь сказав, що зона приблизно за 85 морських миль на північ потрапить до розпізнавальної зони ППО острова.

Це повідомлення Пекіна викликало занепокоєння в регіоні через високу напруженість у відносинах між Китаєм і Тайванем, зазначила газета.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що не знає про ситуацію. Японія заявила, що Китай повідомив її про безполітну зону поблизу Тайваню з 16 по 18 квітня, пояснивши це "аерокосмічною діяльністю".

Міністерство транспорту Південної Кореї заявило, що закриття пов'язане з падінням об'єкта з ракети-носія.

Нагадаємо, що 30 березня ЗМІ публікували заяву лідера Китаю про підготовку його країни до війни. Пекін за останнє десятиліття збільшив удвічі військовий бюджет, а найближчим часом він зросте ще на 7,2%.

Станом на 11 квітня китайські військові літаки та кораблі залишалися біля Тайваню після завершення військових навчань. Зранку того дня зафіксували 9 китайських кораблів та 26 літаків, у тому числі винищувачі J-16 та Су-30.