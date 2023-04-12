Напряжение вокруг Тайваня: Си Цзиньпин приказал армии Китая готовиться к "реальному бою"

Пекин три дня проводил военные учения с имитацией ударов по Тайваню и оставил на границе 26 самолетов. А на следующей неделе Китай планирует закрыть воздушное пространство к северу от Тайваня.

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Китайский лидер Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усилить боевую подготовку с учетом реальных боевых действий. Об этом он сказал по итогам проверки военно-морского флота НОАК на юге страны, пишет 12 апреля китайская газета Global Times.

Си Цзиньпин уверен в необходимости ускорения уровня модернизации армии Китая на всех фронтах. Его заявление прозвучало после того, как Пекин провел трехдневные военные учения с имитацией ударов по Тайваню, обратило внимание агентство AFP.

НОАК проводила военные учения в ответ на визит на прошлой неделе президента Тайваня Цай Инвэнь в Соединенные Штаты. Там она встретилась с двухпартийной группой законодателей и спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Китайские военные должны быть готовы к решительной защите суверенитета страны, заявили в Пекине

"Китайские военные должны быть готовы к решительной защите суверенитета и морских интересов Пекина и стремиться к защите общей периферийной стабильности", — говорил Си.

Пекин раскритиковал использование американскими войсками растущего числа баз на Филиппинах, в том числе вблизи Тайваня. Китайские чиновники на этой неделе заявили, что независимость Тайваня и мир между двумя сторонами пролива — это "взаимоисключающие вещи", пишут авторы.

Китай готовится к войне: что говорят в Тайване?

Министерство обороны Тайваня заявило, что продолжает следить за китайскими военными кораблями и самолетами вокруг острова даже после официального завершения учений. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью американскому телеканалу CNN осудил действия Пекина.

Министр рассматривает военные учения НОАК как подготовку к началу войны против Тайваня. На вопрос, есть ли у Тайбэя представления о сроках начала военных действий, Джозеф Ву выразил уверенность что китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу.

С учетом оценок разведки США, Си дал указание военным подготовиться к 2027 году. Независимо от того, будет ли это 2025-й или 2027 год Тайваню просто нужно готовиться, отреагировал министр.

"Китай не может диктовать, с кем Тайвань должен сотрудничать. Китай не может диктовать, как наши союзники должны нам помогать", — добавил Ву.

Китай хочет закрыть воздушное пространство к северу от Тайваня

Пекин планирует закрыть воздушное пространство к северу от Тайваня примерно на полчаса на следующей неделе, сообщила 12 апреля газета Japan Times со ссылкой на тайваньских и южнокорейских чиновников.

Заместитель начальника Генерального штаба по разведке Министерства обороны Тайваня Ян Юй-сянь сказал, что зона примерно в 85 морских милях к северу попадет в опознавательную зону ПВО острова.

Данное сообщение Пекина вызвало беспокойство в регионе из-за высокой напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем, отметила газета.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что не знает о ситуации. Япония заявила, что Китай уведомил ее о бесполетной зоне вблизи Тайваня с 16 по 18 апреля, пояснив это "аэрокосмической деятельностью".

Министерство транспорта Южной Кореи заявило, что закрытие было связано с падением объекта с ракеты-носителя.

Напомним, что 30 марта СМИ публиковали заявление лидера Китая подготовке его страны к войне. Пекин за последнее десятилетие увеличил вдвое военный бюджет, а в ближайшее время он вырастет еще на 7,2%.

По состоянию на 11 апреля китайские военные самолеты и корабли оставались возле Тайваня после завершения военных учений. Утром в тот день зафиксировали 9 китайских кораблей и 26 самолетов, в том числе истребители J-16 и Су-30.