"Они готовятся к войне": в МИД Тайваня прокомментировали военные учения Китая

Си Цзиньпин дал указание военным подготовиться к 2027 году. По словам министра иностранных дел Джозефа Ву, правительство Тайваня осуждает угрозу со стороны Китая, однако уверено в подготовке собственных сил.

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Китай готовится к войне с Тайванем, о чем свидетельствуют военные учения. Однако китайским лидерам следует дважды подумать перед применением силы, ведь тайваньские военные готовятся к угрозе. Об этом сказал в интервью для CNN министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

"Посмотрите на военные учения, а также на их риторику, они, похоже, пытаются подготовиться к началу войны против Тайваня", — заявил Ву.

Он заверил, что тайваньское правительство осуждает военную угрозу со стороны Китая.

"Правительство Тайваня смотрит на китайскую военную угрозу как на что-то, с чем нельзя согласиться", — сказал глава МИД.

В Тайване уже имеют представление о сроках потенциальных военных действий. Согласно данным разведки США, лидер Китая Си Цзиньпин дал указание военным подготовиться к 2027 году. Министр иностранных дел заявил, что уверен в подготовке тайваньских военных.

"Китайские лидеры дважды подумают, прежде чем решат применить силу против Тайваня. И независимо от того, 2025 или 2027 год, или даже позже, Тайваню просто нужно подготовиться", — объяснил Ву.

Напомним, 30 марта в СМИ опубликовали заявление Си Цзиньпина о подготовке Китая к предстоящей войне. В Китае увеличивают оборонный бюджет, планируют строить бомбоубежища и создают офисы для мобилизации населения.

Недавно, 10 апреля, журналисты сообщили, что во время учений в Тайваньском проливе китайский флот моделировал блокаду Тайваня.

Вчера, 11 апреля, в СМИ передали, что военные самолеты и корабли Китая не покинули территорию у Тайваня после завершения учений. Тайваньские службы национальной безопасности также остаются на своих постах, о чем заявила президент Цай Инвэнь.