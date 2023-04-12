"Вони готуються до війни": у МЗС Тайваню прокоментували військові навчання Китаю

Сі Цзіньпін дав вказівку військовим підготуватися до 2027 року. За словами міністра закордонних справ Джозефа Ву, уряд Тайваню засуджує загрозу з боку Китаю, однак впевнений у підготовці власних сил.

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Китай готується до війни з Тайванем, про що свідчать військові навчання. Однак китайським лідерам варто двічі подумати перед застосуванням сили, адже тайванські військові готуються до загрози. Про це сказав у інтерв’ю для CNN міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику, вони, здається, намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню", — заявив Ву.

Він завірив, що тайванський уряд засуджує військову загрозу з боку Китаю.

"Уряд Тайваню дивиться на китайську військову загрозу як на щось, з чим не можна погодитися", — сказав голова МЗС.

У Тайвані вже мають уявлення про терміни потенційних військових дій. Згідно з даними розвідки США, лідер Китаю Сі Цзіньпін дав вказівку військовим підготуватися до 2027 року. Міністр закордонних справ заявив, що впевнений у підготовці тайванських військових.

"Китайські лідери двічі подумають, перш ніж вирішать застосувати силу проти Тайваню. І незалежно від того, 2025 чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто потрібно підготуватися", — пояснив Ву.

Нагадаємо, 30 березня у ЗМІ опублікували заяву Сі Цзіньпіна про підготовку Китаю до майбутньої війни. У Китаї збільшують оборонний бюджет, планують будувати бомбосховища та створюють офіси для мобілізації населення.

Нещодавно, 10 квітня, журналісти повідомили, що під час навчань у Тайванській протоці китайський флот моделював блокаду Тайваню.

Вчора, 11 квітня, у медіа передали, що військові літаки та кораблі Китаю не залишили територію біля Тайваню після завершення навчань. Тайванські служби національної безпеки також залишаються на своїх постах, про що заявила президентка Цай Інвень.