Авіація та флот Китаю залишаються навколо Тайваню після завершення навчань, — Reuters

Хоча Піднебесна заявила ввечері 10 квітня про закінчення заходів, влада острова виявила біля своєї території дев'ять китайських кораблів та 26 літаків, у тому числі винищувачі J-16 та Су-30.

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Китайські військові літаки та кораблі не залишили територію біля Тайваню після завершення військових навчань. Про це пише Reuters сьогодні, 11 квітня.

Пекін розпочав навчання 8 квітня, після того, як президентка Тайваню Цай Інвень повернулася до Тайбею після зустрічі в Лос-Анджелесі зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті. Закінчились вони 10 квітня. Міністерство оборони Тайваню повідомило, що вранці 11 квітня зафіксувало дев'ять китайських кораблів та 26 літаків, у тому числі винищувачі J-16 та Су-30.

"Китай почав військові навчання, що спричинило нестабільність на Тайвані та в регіоні. Це не відповідальне ставлення з боку великої країни в регіоні", — сказала Цай.

При цьому Цай наголосила, що влада і берегова охорона Тайваню відреагували на ці навчання професійно.

Китай імітував блокаду Тайваню, піднявши в повітря десятки винищувачів і бомбардувальників.

"Хоча китайські військові навчання завершилися, військові та служба національної безпеки Тайваню продовжуватимуть залишатися на своїх постах і захищати острів", — додала президент Тайваню.

30 березня у ЗМІ з'явилася інформація, що глава КНР Сі Цзіньпін готує Китай до війни.

До речі, 7 квітня глава Китаю Сі Цзіньпін надзвичайно щедро зустрів французького колегу Еммануеля Макрона, як написало агентство Reuters, це говорить про залучення ключових союзників у Європейському Союзі для протидії США.