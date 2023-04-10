"Готові до бою": Китай завершив масштабні навчання з імітацією блокади Тайваню

Навчання "Єдиний меч" були спрямовані на підготовку повітряних сил до завоювання переваги в небі над Тайванською протокою та контролю над островом. Військові експерти зазначили, що маневри були організовані з метою залякування та відпрацювання блокади Тайваню.

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Китайські військові 10 квітня заявили, що вони "готові до бою" після завершення триденних великомасштабних бойових навчань, під час яких війська Національної визвольної армії Китаю (НВАК) імітували блокування острова Тайвань. Про це повідомляє інтернет-ресурс Defence News.

Згідно з повідомленнями китайської сторони, так звані патрулі бойової готовності "Єдиний меч" призначені для запобігання втручанню у внутрішні справи Тайваню після того, як офіційні особи США відвідували острів.

"Війська готові і можуть боротися будь-коли, щоб рішуче розгромити будь-яку форму "незалежності Тайваню" та спроби іноземного втручання", — заявили китайські військові.

Автори публікації зазначають, що проведені масштабні навчання схожі на ті, які Китай провів у серпні 2022 року, коли сили НВАК завдавали ракетних ударів по морським цілям навколо Тайваню. Цього разу китайці імітували блокаду острова та робили маневри, спрямовані на готовність повітряних сил до завоювання переваги в небі над Тайванською протокою та контролю над островом.

Військові експерти також кажуть, що навчання служать як для залякування, так і для того, щоб китайські війська могли попрактикуватися у блокуванні Тайваню, перекриваючи морське та повітряне сполучення, що є важливим стратегічним варіантом у разі ескалації у регіоні та застосування військової сили.

Військові навчання мали також політичну мотивацію. За словами директора Інституту досліджень національної політики Тайваню Куо Ю-женя, навчання відбулися відразу після візиту президента Цай Ін-веня до Сполучених Штатів.

"Китай хоче використати будь-яке зміцнення дипломатичної взаємодії між США та Тайванем як привід для тренування своїх збройних сил", — наголосив він.

Нагадаємо, в ході військових навчань військові кораблі та авіаносці НВАК організували багаторівневу ситуацію блокади Тайваню. У свою чергу військове керівництво Тайваню заявило, що було відстежено 70 літаків, зокрема корабельні винищувачі J-15, які ніколи раніше не з'являлися в зоні ППО Тайваню, а також 11 кораблів Китаю.