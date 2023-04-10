70 літаків та 11 кораблів: Китай влаштував морську блокаду Тайваню (фото)

За повідомленнями китайських держЗМІ, у межах навчань у Тайванській протоці китайські сили ініціювали напад, скористалися своєю перевагою, гнучко маневрували для захоплення вигідних позицій та просувалися на високій швидкості для стримування противника.

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У понеділок, 10 квітня, на третій день масштабних навчань флот Китаю моделював блокаду Тайваню, при цьому в бойовому патрулюванні брав участь і авіаносець. Напруженість у регіоні Південно-Східної Азії зросла і на тлі того, що Сполучені Штати розмістили есмінець у водах, на які Пекін заявляє свої права. Про це повідомляє The Daily Mail.

По китайському телебаченню повідомили, що "військові кораблі та авіаносці організували багаторівневу ситуацію блокади".

"У Тайванській протоці, на північному та південному заході Тайваню, а також у водах на схід від Тайваню [китайські сили] ініціювали напад, скористалися своєю перевагою в бойових діях, гнучко маневрували для захоплення вигідних позицій і просувалися на високій швидкості для стримування противника", — наголошувалося в повідомленні.

Влада Тайваню, зі свого боку, повідомила, що чергову групу бойових літаків КНР помітили поблизу острова. Серед них були корабельні винищувачі J-15, які ніколи раніше не з'являлися в зоні ППО Тайваню. Були й бомбардувальники Xian H-6, які можуть нести ракети із ядерними боєголовками.

Китайські кораблі блокують острів Тайвань

Військове відомство Тайваню відстежило 70 літаків та 11 плавзасобів Китаю, що були поблизу своєї території о 6 ранку за місцевим часом.

Маршрути авіації КНР

Винищувачі Су-30 — вісім;

Винищувачі J-11 — чотири;

Винищувачі четвертого покоління J-10 – шість;

Винищувачі J-16 — вісім;

Винищувачі J-15 — чотири;

Безпілотники TB-001 та CH-4;

Транспортні літаки Y-9EW та Y-8;

Розвідувальний літак з раннього попередження KJ-500.

В оспорюваних водах Південно-Китайського моря з'явився американський корабель USS Milius з керованими ракетами. У відповідь на такі навчання Японія підняла в повітря свої винищувачі.

Представники китайського ВМФ заявили, що американський військовий корабель "незаконно вторгся" в Південно-Китайське море.

ЗРК Patriot ППО Тайваню

"Підрозділи протиповітряної оборони Тайваню залишаються в боєздатності і цілодобово перебувають на своїх постах, показуючи, що ми можемо і захищатимемо наше небо. І ніколи не відмовимося від наших переконань", — заявили в Міністерстві національної оборони Тайваню.

ППО Тайваню готове до протистояння з Китаєм ППО Тайваню готове до протистояння з Китаєм ППО Тайваню готове до протистояння з Китаєм

Лідер компартії Китаю Сі Цзіньпін готує Китай до війни. Про це повідомляє видання Foreign Affairs 30 березня. За інформацією журналістів, КНР збільшує військовий бюджет і будує нові бомбосховища у регіоні Тайванської протоки.

Нагадаємо, що Китай вивчає російський досвід санкцій для можливого вторгнення у Тайвань. Таку заяву зробили представники ФБР 6 квітня.