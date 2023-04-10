70 самолетов и 11 кораблей: Китай устроил морскую блокаду Тайваня (фото)

По сообщениям китайских госСМИ, в рамках учений китайские силы инициировали нападение, воспользовались своим преимуществом, гибко маневрировали для захвата выгодных позиций и продвигались на высокой скорости для сдерживания противника.

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В понедельник, 10 апреля, на третий день масштабных учений, флот Китая моделировал блокаду Тайваня, при этом в боевом патрулировании участвовал и авианосец. Напряженность в регионе Юго-Восточной Азии возросла и на фоне того, что Соединенные Штаты, в свою очередь, разместили эсминец в водах, на которые Пекин заявляет свои права. Об этом сообщает The Daily Mail.

По китайскому телевидению сообщили, что "военные корабли и авианосцы организовали многоуровневую ситуацию блокады".

"В Тайваньском проливе, на северо-западе и юго-западе Тайваня, а также в водах к востоку от Тайваня [китайские силы] инициировали нападение, воспользовались своим преимуществом в боевых действиях, гибко маневрировали для захвата выгодных позиций и продвигались на высокой скорости для сдерживания противника", — отмечалось в сообщении.

Власти Тайваня, в свою очередь, сообщили, что очередную группу боевых самолетов КНР заметили вблизи острова. Среди них были и корабельные истребители J-15, которые никогда прежде не появлялись в зоне ПВО Тайваня. Были и бомбардировщики Xian H-6, которые могут нести ракеты с ядерными боеголовками.

Китайские корабли блокируют остров Тайвань

Военное ведомство Тайваня отследило 70 самолетов и 11 плавсредств Китая были вблизи своей территории в 6 утра по местному времени.

Маршруты авиации КНР

Истребители Су-30 — восемь;

Истребители J-11 — четыре;

Истребители четвертого поколения J-10 — шесть;

Истребители J-16 — восемь;

Истребители J-15 — четыре;

Беспилотники TB-001 и CH-4;

Транспортные самолеты Y-9EW и Y-8;

Разведывательный самолет раннего предупреждения KJ-500.

В оспариваемых водах Южно-Китайского моря появился американский корабль USS Milius с управляемыми ракетами. В ответ на такие учения, Япония подняла в воздух свои истребители.

Представители китайский ВМФ заявили, что американский военный корабль "незаконно вторгся" в Южно-Китайское море.

ЗРК Patriot ПВО Тайваня

"Подразделения противовоздушной обороны Тайваня остаются в боеготовности и круглосуточно находятся на своих постах, показывая что мы можем и будем защищать наше небо. И никогда не откажемся от наших убеждений", — заявили в Министерстве национальной обороны Тайваня.

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Лидер компартии Китая Си Цзиньпин готовит Китай к войне. Об этом сообщило издание Foreign Affairs 30 марта. По информации журналистов, КНР увеличивает военный бюджет и строит новые бомбоубежища в регионе Тайваньского пролива.

Напомним, что Китай изучает российский санкционный опыт для возможного вторжения на Тайвань. Такое заявление сделали представители ФБР 6 апреля.