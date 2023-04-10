"Готовы к бою": Китай завершил масштабные учения с имитацией блокады Тайваня

Учения "Единый меч" были направлены на подготовку воздушных сил к завоеванию превосходства в небе над Тайваньским проливом и контролю над островом. Военные эксперты отметили, что маневры были организованы с целью запугивания и отработки блокады Тайваня.

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Китайские военные 10 апреля заявили, что они "готовы к бою" после завершения трехдневных крупномасштабных боевых учений, в ходе которых войска Национальной освободительной армии Китая (НОАК) имитировали блокирование острова Тайвань. Об этом сообщает интернет-ресурс Defence News.

Согласно сообщениям китайской стороны, так называемые патрули боевой готовности "Единый меч" предназначены для предотвращения вмешательства во внутренние дела Тайваня, после того как официальные лица США посещали остров.

"Войска готовы и могут сражаться в любое время, чтобы решительно разгромить любую форму "независимости Тайваня" и попытки иностранного вмешательства", — заявили китайские военные.

Авторы публикации отмечают, что проведенные масштабные учения похожи на те, которые Китай провел в августе 2022 года, когда силы НОАК наносили ракетные удары по морским целям вокруг Тайваня. В этот раз китайцы имитировали блокаду острова и совершали маневры, направленные на готовность воздушных сил к завоеванию превосходства в небе над Тайваньским проливом и контролю над островом.

Военные эксперты также говорят, что учения служат как для запугивания, так и для того, чтобы китайские войска могли попрактиковаться в блокировании Тайваня, перекрывая морское и воздушное сообщение, что является важным стратегическим вариантом в случае эскалации в регионе и применения военной силы.

Военные учения имели также и политическую мотивацию. По словам директора Института исследований национальной политики Тайваня Куо Ю-жэня, учения последовали сразу после визита президента Цай Ин-вэня в Соединенные Штаты.

"Китай хочет использовать любое укрепление дипломатического взаимодействия между США и Тайванем как предлог для тренировки своих вооруженных сил", — подчеркнул он.

Напомним, в ходе военных учений военные корабли и авианосцы НОАК организовали многоуровневую ситуацию блокады Тайваня. В свою очередь военное руководство Тайваня заявило, что были отслежены 70 самолетов, в том числе корабельные истребители J-15, которые никогда прежде не появлялись в зоне ПВО Тайваня, а также 11 кораблей Китая.