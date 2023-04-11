Авиация и флот Китая остаются вокруг Тайваня после завершения учений, — Reuters

Хотя Поднебесная заявила вечером 10 апреля об окончании мероприятий, власти острова выявили возле своей территории девять китайских кораблей и 26 самолетов, в том числе истребители J-16 и Су-30.

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Китайские военные самолеты и корабли не покинули территорию возле Тайваня после завершения военных учений. Об этом пишет Reuters сегодня, 11 апреля.

Пекин начал учения 8 апреля, после того, как президент Тайваня Цай Инвэнь вернулась в Тайбэй после встречи в Лос-Анджелесе со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Закончились они 10 апреля. Министерство обороны Тайваня сообщило, что утром 11 апреля зафиксировало девять китайских кораблей и 26 самолетов, в том числе истребители J-16 и Су-30.

"Китай начал военные учения, что повлекло за собой нестабильность на Тайване и в регионе. Это не ответственное отношение со стороны большой страны в регионе", — сказала Цай.

При этом, Цай сказала, что власти и береговая охрана Тайваня отреагировали на эти учения профессионально.

К слову Китай имитировал блокаду Тайваня, подняв в воздух десятки истребителей и бомбардировщиков.

"Хотя китайские военные учения завершились, военные и служба национальной безопасности Тайваня будут продолжать оставаться на своих постах и защищать остров", — добавила президент Тайваня.

30 марта в СМИ появилась информация, что глава КНР Си Цзиньпин готовит Китай к войне.

К слову, 7 апреля глава Китая Си Цзиньпин необычайно щедро встретил французского коллегу Эммануэля Макрона, как написало агентство Reuters это говорит о привлечении ключевых союзников в Европейском Союзе для противодействия США.