Тайвань закупает 400 противокорабельных ракет Harpoon, чтобы отражать китайское наступление

Контракт на 1,7 млрд долларов был подписан еще в 2020 году, однако сейчас стал известен заказчик. Именно ракеты Harpoon играли значительную роль в военных играх, моделировавших вторжение КНР на остров.

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Еще в 2020 году Конгресс США одобрил продажу неназванной стране 400 противокорабельных ракет Harpoon. Теперь стало известно, что заказчиком является Тайвань. Об этом сообщает Bloomberg.

Сотни ракет понадобятся острову для отражения потенциального китайского вторжения. Ранее Тайбэй уже закупал Harpoon, однако корабельного базирования. Стоимость контракта с Boeing составляет 1,7 млрд. долларов.

"Снабжение Соединенными Штатами Тайваня предметов обороны, включающее поддержку имеющихся возможностей через иностранные военные продажи и прямые коммерческие продажи, имеет важное значение для безопасности Тайваня", — сказал спикер Минобороны США подполковник Мартин Майнерс.

В Китае уже раскритиковали этот контракт, потому что это "подрывает суверенитет и интересы безопасности". Спикер МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Штаты должны прекратить попытки изменить статус-кво в проливе.

В издании отмечают, что поставки Harpoon Тайваня идет с задержкой вместе с другим вооружением на общую сумму в 19 млрд долларов. Сегодня, 18 апреля, поднимут вопрос ускорения производства вооружения и техники. Также будет обсуждаться безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ракеты наземного базирования Harpoon играли важное место в серии военных игр о потенциальном вторжении Китая на Тайвань, проводившихся в 2022 году. Их можно разместить по периметру всего острова, что снизит необходимость размещения американских сил на Тайване.

Напомним, 12 апреля Си Цзиньпин приказал армии Китая готовиться к "реальному бою".

Также 12 апреля в МИДе Тайваня заявили, что Китай готовится к войне с островом. Подготовка к боевым действиям должна закончиться к 2027 году.