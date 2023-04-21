"Мы никогда не отступим": Китай заявил о своих правах на Тайвань и готовности их отстаивать
По словам министра иностранных дел Китая Циня Гана, "кто играет с огнем на Тайване, в конце концов сгорит". Он назвал вопрос Тайваня одним из "коренных" интересов страны.
Сегодня, 21 апреля, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что обе стороны Тайваньского пролива принадлежат стране, а отстаивать свой суверенитет — это "правильно". Его слова передали журналисты Reuters.
"Недавно прозвучала абсурдная риторика, обвиняющая Китай в изменении статус-кво, что подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Логика абсурдна, а вывод — опасен", — сказал Ган.
По его словам, "честные" люди способны понять, кто прибегает к "гегемонистским запугиваниям". Он обвинил в нарушении статус-кво "сепаратистские силы независимости Китая" и неназванные страны.
"Те, кто играет с огнем на Тайване, в конце концов сгорят", — пообещал глава МИД Китая.
Корреспондент "Укринформа" добавил, что министр также заявил о позиции Китая в вопросах безопасности и суверенитета. Ганн заверил, что китайцы готовы отстаивать территориальную целостность своей страны.
"Это неприемлемо для 1,4 млрд китайцев. Китай не потеряет ни одной части своей территории, восстановленной после Второй мировой войны, и установленный послевоенный международный порядок не будет изменен", — подчеркнул он.
Представитель МИД заявил, что Китай не отступит перед "любым актом", подрывающим суверенитет и безопасность страны.
"Мы хотели бы четко дать понять тем, кто стремится саботировать международное законодательство во имя международного порядка: вопрос Тайваня относится к коренным интересам Китая", — сказал Ган.
Напомним, 17 апреля СМИ сообщили, что Конгресс США в 2022 году одобрил продажу Тайваня 400 противокорабельных ракет Harpoon.
Позже, 18 апреля, в Москве прошла официальная встреча министров обороны Китая и РФ. Стороны договорились об углублении военного сотрудничества и подчеркнули взаимную поддержку стран.