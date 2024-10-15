На вершині Антарктиди знайдено гігантський "дверний отвір": його помітили на Google Maps (фото)

Прихильники теорії змови виявили отвір на Google Maps і вважають, що він є "дверима" в "піраміду", знайдену тут 8 років тому.

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Світ сповнений загадок і деякі з них намагаються розгадати вчені: наприклад, дослідники вивчають свідчення зустрічі з "диявольським псом із червоними очима", щоб розгадати таємницю Чорного Шака. Однак це не єдина загадка, що стривожила світ. Прихильники теорії змови, схоже, вважають, що виявили якийсь гігантський дверний отвір на вершині Антарктиди, пише IFLScience.

Передбачається, що ця величезна брама може бути входом у таємничу "піраміду", яку вони виявили на крижаному континенті 2016 року. Зазначимо, що це не вперше, коли люди виявляють дивацтва, переглядаючи Google Maps: раніше було знайдено від "інопланетян" і кішок із камерами до відповідей на нерозкриті десятиліттями справи.

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Часом такі дослідження справді становлять науковий інтерес. Наприклад, коли людина переглядала Google Maps для планування свого походу до Квебека і потенційно виявила місце падіння стародавнього астероїда.

Фото: Google Maps

Нова знахідка, виявлена на південний схід від японської станції Сева, на жаль, не становить такого наукового інтересу. Раніше цього року прихильники теорії змови заявили про виявлення величезних воріт на вершині Антарктиди. По суті, вони нібито являють собою конструкцію, яка не надто відрізняється від гігантських дверей.

Деякі користувачі в Мережі жартували, що знахідка може бути "будинком відпочинку Бігфута" або "шаттлом із "Зоряного шляху", але є і більш розумне пояснення: дослідники вважають, що на знімку зображено лише лід, який відкидає кілька цікавих тіней. У результаті вчені дійшли висновків, що чим би не було те, що ми бачимо на фото, воно має логічне пояснення. По-перше, це ймовірно камінь або покритий льодом камінь. По-друге, він, схоже, міг перегородити шлях снігу, спричинивши цікавий малюнок снігового замету.

Фото: Google Maps

Насправді, якщо подивитися трохи на північний захід від "дверного отвору", можна побачити кілька інших шматків льоду зі схожими візерунками навколо них. У результаті вчені спростували теорію, висунуту любителями змов: на фото зовсім не гігантські двері, що ведуть до загадкової піраміди в Антарктиді.

На жаль, на фото зображено лише поле крижаних брил, яке на вигляд як "дверний отвір". Утім, учені визнають, що насправді ми також можемо дивитися на злегка прямокутний великий шматок льоду, розташований дуже близько до інших подібних шматків льоду.

Раніше Фокус писав про те, що Антарктида підіймається в рази швидше, ніж вважали вчені: чим це обернеться для людей.