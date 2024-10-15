Пекельний пес з очима-блюдцями: вчені розкривають таємницю демонічного собаки Східної Англії (фото)

У новому дослідженні вчені вирушили на пошуки жахливих міфічних істот, відомих як "Чорний Шак".

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За тисячі років люди вигадали безліч легенд про моторошних міфічних істот. Однією з найжахливіших міфічних істот в історії є величезна чорна собака з "пекельними" червоними очима-блюдцями, що блукає Східною Англією. Тепер, у новому дослідженні вчені вирушили на пошуки цієї істоти, щоб розгадати таємницю існування "Чорного Шака", пише Daily Mail.

У новому серіалі BBC "Країна міфів", дослідники вирушили в нічну експедицію в сільській місцевості Норфолка, щоб зафіксувати пекельного пса на плівку. Але чи існує насправді ця загадкова істота і що могло б пояснити існування стількох свідчень про зустріч із ним?

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За словами історика й антрополога з Університету Федерації в Австралії, доктора Девіда Волдрона, історії про чорних собак на Британських островах насправді сягають 9 століття. Цікаво, що версії цієї історії трапляються по всій країні, та і Європі загалом.

Часом історії очевидців складно інтерпретувати, як у них згадується "виразне почуття неправильності" при зустрічі з Чорним Шаком. Один із ранніх записів, що описують "вугільно-чорних" гончаків з "очима, як блюдця", датується 1127 роком в історичному рукописі Пітерборо Хронік.

У спробі довести існування звіра Купер встановлює "камеру-пастку" Фото: BBC

Водночас учені вважають, що сама легенда про Чорного Шака насправді народилася в церкві Святої Трійці в Блітбурзі в Східному Саффолку 4 серпня 1577 року. Тоді зовні вирував сильний вітер, а гуркіт грому відчинив двері церкви, після чого в них, гарчачи, влетів волохатий чорний "собака диявола". У легенді йдеться про те, що величезний пес пронісся церквою, убивши чоловіка і хлопчика і змусивши церковний шпиль впасти через дах. Цікаво, що відмітини на дверях церкви, які, як стверджується, були залишені кігтями Шака, видно і сьогодні — місцеві називають їх "відбитками пальців диявола".

Ще одна зустріч того ж дня в церкві Бангі пізніше була описана священником Авраамом Флемінгом. У тексті йшлося про те, що чорний собака пройшов між двома людьми та скрутив обом шиї. Доктор Джонатан Вуллі, екологічний антрополог і випускник Кембридзького університету, сказав, що Чорний Шак "безумовно існує". По суті, цей образ відіграє важливу роль у тому, як "люди сприймають мертві рівнини Східної Англії". Утім, як саме він існує і що це за явище — все ще залишається загадкою.

На думку вчених, одна з провідних теорій припускає, що Чорний Шак — невідомий вид дикого собаки, який все ще вислизав від учених. Утім, доктор Вуллі вважає, що ця теорія не вірна. Ба більше, вчений вважає, що дивний бродячий собака, ймовірно, навряд чи став би причиною настільки "складних і надприродних" подій.

За словами доктора Волдрон, здається вельми цікавим, що саме розповідь Авраама Флемінга є джерелом двох спостережень "пекельного пса" в різних місцях. Водночас відомо, що він був священником і релігійною людиною: науковці вважають, що його розповідь, по суті, мала послужити "закликом до зброї проти гріха". У своїй розповіді він також спирається на глибоко вкорінений міф і фольклор про чорних собак як провісників загибелі, які вже століттями існували по всій Європі.

На фото внутрішня частина північних дверей у церкві Святої Трійці в Блітбурзі. На дверях є сліди опіків, які "залишив Чорний Шак" Фото: BBC

Цікаво, що за останні 450 років з моменту інциденту в церкві було зафіксовано неймовірну кількість спостережень, про які повідомляється досі. Один пам'ятний свідок, на ім'я Кіт Флорі, сказав, що собака переслідував його всю дорогу по Олд-Баррак-роуд у Вудбріджі на його мотоциклі 1973 року. Зовсім нещодавно колишній продавець друкованих видань Найджел Торп побачив великого собаку з очима, що "палають", який "стрибав" до нього на порожній дорозі в Грейт-Ярмуті.

За слова доктора Волдрона, під час роботи над своєю книжкою він зустрічав безліч людей, які нібито мали досвід зустрічі з диявольським собакою. На думку дослідника, розмови з цими людьми насправді мали глибокий релігійний досвід. Хоча вчений підкреслив, що говорити від імені свідка Black Shuck — "делікатне завдання", такі зустрічі можуть "виникати з помилкової ідентифікації".

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