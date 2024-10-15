Адский пес с глазами-блюдцами: ученые раскрывают тайну демонической собаки Восточной Англии (фото)

В новом исследовании ученые отправились на поиски ужасающих мифических существ, известных как "Черный Шак".

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За тысячи лет люди придумали множество легенд о жутких мифических существах. Одним из самых ужасных мифических существ в истории является огромная черная собака с "адскими" красными глазами-блюдцами, бродящая по Восточной Англии. Теперь, в новом исследовании ученые отправились на поиски этого существа, чтобы разгадать тайну существования "Черного Шака", пишет Daily Mail.

В новом сериале BBC "Страна мифов", исследователи отправились в ночную экспедицию в сельской местности Норфолка, чтобы запечатлеть адского пса на пленку. Но существует ли на самом деле это загадочное существо и что могло бы объяснить существование стольких свидетельств о встрече с ним?

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По словам историка и антрополога из Университета Федерации в Австралии, доктора Дэвида Уолдрона, истории о черных собаках на Британских островах на самом деле восходят к 9 веку. Любопытно, что версии этой истории встречаются по всей стране, да и Европе в целом.

Порой истории очевидцев сложно интерпретировать, как в них упоминается "отчетливое чувство неправильности" при встрече с Черным Шаком. Одна из ранних записей, описывающих "угольно-черных" гончих с "глазами, как блюдца", датируется 1127 годом в исторической рукописи Питерборо Хроник.

В попытке доказать существование зверя Купер устанавливает "камеру-ловушку" Фото: BBC

В то же время ученые считают, что сама легенда о Черном Шаке на самом деле родилась в церкви Святой Троицы в Блитбурге в Восточном Саффолке 4 августа 1577 года. Тогда снаружи бушевал сильный ветер, а раскат грома распахнул двери церкви, после чего в них, рыча, влетела мохнатая черная "собака дьявола". В легенде говорится, что огромный пес пронесся церковью, убив мужчину и мальчика и заставив церковный шпиль рухнуть через крышу. Любопытно, что отметины на дверях церкви, которые, как утверждается, были оставлены когтями Шака, видны и сегодня — местные называют их "отпечатками пальцев дьявола".

Еще одна встреча в тот же день в церкви Банги позже была описана священником Авраамом Флемингом. В тексте говорилось, что черная собака прошла между двумя людьми и свернула обеим шеи. Доктор Джонатан Вулли, экологический антрополог и выпускник Кембриджского университета, сказал, что Черный Шак "определенно существует". По сути, этот образ играет важную роль в том, как "люди воспринимают мертвые равнины Восточной Англии". Впрочем, как именно он существует и что это за явление — все еще остается загадкой.

По мнению ученых, одна из ведущих теорий предполагает, что Черный Шак — неизвестный вид дикой собаки, который все еще ускользал от ученых. Впрочем, доктор Вулли считает, что эта теория не верна. Более того, ученый считает, что странная бродячая собака, вероятно, навряд ли стала бы причиной столь "сложных и сверхъестественных" событий.

По словам доктора Уолдрон, кажется весьма любопытным, что именно рассказ Авраама Флеминга является источником двух наблюдений "адского пса" в разных местах. В то же время известно, что он был священником и религиозным человеком: ученые считают, что его рассказ, по сути, должен был послужить "призывом к оружию против греха". В своем рассказе он также опирается на глубоко укоренившийся миф и фольклор о черных собаках как предвестниках гибели, которые уже веками существовали по всей Европе.

На фото внутренняя часть северной двери в церкви Святой Троицы в Блитбурге. На двери есть следы ожогов, которые "оставил Черный Шак" Фото: BBC

Любопытно, что за последние 450 лет с момента инцидента в церкви было зафиксировано невероятное количество наблюдений, о которых сообщается до сих пор. Один памятный свидетель по имени Кит Флори сказал, что собака преследовала его всю дорогу по Олд-Баррак-роуд в Вудбридже на его мотоцикле в 1973 году. Совсем недавно бывший продавец печатных изданий Найджел Торп увидел большую собаку с "горящими" глазами, "прыгающую" к нему на пустой дороге в Грейт-Ярмуте.

По слова доктора Уолдрона, во время работы над своей книгой он встречал множество людей, у которых якобы был опыт встречи с дьявольской собакой. По мнению исследователя, разговоры с этими людьми на самом деле имели глубокий религиозный опыт. Хотя ученый подчеркнул, что говорить от имени свидетеля Black Shuck — "деликатная задача", такие встречи могут "проистекать из ошибочной идентификации".

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