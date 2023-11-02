Психоз вендиго превращает людей в монстров: что скрывается за жуткой легендой

Одержимость вендиго — известный миф коренных народов Америки. Однако, ученые пришли к выводам, что он имеет под собой логическую основу.

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Неконтролируемое желание потреблять человеческую плоть часто ассоциируется с безумием, но новое исследование предполагает, что в этом ужасном поведении может быть больше, чем кажется на первый взгляд. Исследователи углубились в психоз вендиго среди коренных американских сообществ и обнаружили некоторые необычные факты, пишет IFLScience.

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Психоз вендиго — это уникальное состояние, которое глубоко укоренилось в мифологии народа алгонкины, особенно проживающих в северных регионах Северной Америки. Это явление связано с сильной верой и заблуждением, что люди превращаются в вендиго — злых духов, которыми движет ненасытная жажда человеческой плоти.

Итак, что же такое вендиго? По словам исследователей, его описывают как высокую, истощенную фигуру, излучающую тошнотворный запах гниения плоти. Говорят, что у вендиго огненные глаза и сердце изо льда. Люди, переживающие психоз вендиго, начинают верить, что они одержимы этим злым духом, что приводит к повышенному уровню паранойи и жестоким галлюцинациям о потенциальных жертвах.

По мере прогрессирования заболевания у больных может развиться тревожный сдвиг в восприятии, и они начинают видеть в других людях, даже в членах собственной семьи, потенциальную добычу. После того, как они потребляют человеческую плоть, превращение в вендиго считается завершенным и необратимым.

Хотя случаи этого состояния редки, исторические записи, датированные 300 годами, подтверждают его существование, включая одного человека, который убил и съел своих родственников во время голода в 1786 году. Несмотря на эти ужасные поступки, исследователи предполагают, что психоз вендиго может быть культурно релевантным психологическим защитным механизмом, который уходит корнями в мифологию.

Эти индейские племена, жившие в Канаде, сталкивались с суровыми зимами, отмеченными голодом и голодом. В экстремальных ситуациях прибегать к каннибализму могло стать вопросом выживания. Существование мифа о вендиго могло служить нарративным инструментом для дистанцирования от этих немыслимых поступков.

Проще говоря, каннибализм и, опосредованно, психоз вендиго можно рассматривать как ошибочную стратегию выживания во времена крайнего дефицита. Вера в превращение в вендиго может помочь людям справиться со своим внутренним дистрессом.

Ненасытный аппетит вендиго отражает отчаяние, которое возникает в случае недостатка пищи, а его превращение из человека в монструозное существо символизирует страх потерять человеческий облик в трудных ситуациях.

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Исторически психоз вендиго и каннибализм были более распространены в периоды сильного голода. Однако, благодаря более стабильным поставкам пищи и лучшему психиатрическому лечению в наше время, вендиго уже давно не появляется.

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