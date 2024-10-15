На вершине Антарктиды найден гигантский "дверной проем": его заметили на Google Maps (фото)

Сторонники теории заговора обнаружили проем на Google Maps и считают, что он является "дверьми" в "пирамиду", найденную тут 8 лет назад.

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Мир полон загадок и некоторые из них пытаются разгадать ученые: например, исследователи изучают свидетельства встречи с "дьявольским псом с красными глазами", чтобы разгадать тайну Черного Шака. Однако это не единственная загадка, встревожившая мир. Сторонники теории заговора, похоже полагают, что обнаружили некий гигантский дверной проем на вершине Антарктиды, пишет IFLScience.

Предполагается, что эти огромные врата могут быть входом в таинственную "пирамиду", которая была обнаружена ими на ледяном континенте в 2016 году. Отметим, что это не впервые, когда люди обнаруживают странности, просматривая Google Maps: ранее были найдены от "инопланетян" и кошек с камерами до ответов на нераскрытые десятилетиями дела.

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Порой такие исследования действительно представляют научный интерес. Например, когда человек просматривал Google Maps для планирования своего похода в Квебек и потенциально обнаружил место падения древнего астероида.

Фото: Google Maps

Новая находка, обнаруженная к юго-востоку от японской станции Сева, увы, не представляет такого научного интереса. Ранее в этом году сторонники теории заговора заявили об обнаружении огромных врат на вершине Антарктиды. По сути, они якобы представляют собой конструкцию, которая не слишком отличается от гигантской двери.

Некоторые пользователи в Сети шутили, что находка может быть "домом отдыха Бигфута" или "шаттлом из "Звездного пути", но есть и более разумное объяснение: исследователи считают, что на снимке изображен всего лишь лед, отбрасывающий несколько любопытных теней. В результате ученые пришли к выводам, что чем бы не было то, что мы видим на фото, оно имеет логичное объяснение. Во-первых, это вероятно камень или покрытый льдом камень. Во-вторых, он, похоже мог преградить путь снегу, вызвав интересный рисунок снежного заноса.

Фото: Google Maps

На самом деле, если посмотреть немного на северо-запад от "дверного проема", можно увидеть несколько других кусков льда с похожими узорами вокруг них. В результате ученые опровергли теорию, выдвинутую любителями заговоров: на фото вовсе не гигантские двери ведущие в загадочную пирамиду в Антарктиде.

Увы, на фото изображено лишь поле ледяных глыб, которое выглядит как "дверной проем". Впрочем, ученые признают, что на самом деле мы также можем смотреть на слегка прямоугольный большой кусок льда, расположенный очень близко к другим подобным кускам льда.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктида поднимается в разы быстрее, чем считали ученые: чем это обернется для людей.