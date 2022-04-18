Храм Преображення Господнього потрапив під обстріл російських окупантів у Харкові (фото)

Унаслідок атаки російських військових храм отримав багато пошкоджень, але з парафіян і мирних жителів, які ховалися всередині, загиблих не зафіксовано.

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У Харкові внаслідок обстрілу одного з районів міста постраждав Храм Преображення Господнього Української православної церкви Московського Патріархату. Про це повідомляє сайт Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ.

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Зазначається, що за підсумками обстрілу в храмі вибито всі вікна та двері, однак постраждалих серед службовців, парафіян і мирних жителів, які ховалисяся там від обстрілів, немає. Також постраждала будівля недільної школи.

[ + – ] Храм Преображення Господнього УПЦ МП Фото: харківська єпархія

[ + – ] Храм Преображення Господнього УПЦ МП Фото: харківська єпархія

Бойові дії в Харкові активізувалися після того, як російські війська зосередилися на спробах вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У місті відбуваються щоденні обстріли з артилерії. Напередодні, 17 квітня, артилерійський удар припав по центру міста. Внаслідок цього жертвами обстрілів стали п'ять людей. Мер Харкова Ігор Терехов назвав дії ЗС РФ геноцидом українського народу. Не зупинило окупантів і те, що 17 квітня святкувалася Вербна неділя. На думку Терехова, для окупантів немає нічого святого, і великі християнські свята не завадять їм і надалі знищувати Харків.

Сьогодні, 18 квітня, міська влада Харкова звернулася до місцевих жителів із проханням протягом дня залишатися в укриттях, оскільки російські війська активізували обстріл житлових районів міста, а також завдають ударів по всій території області.

Це не перший випадок, коли російські окупанти розстрілюють церкви та храми: на початку квітня війська РФ обстріляли церкву в Луганській області. Тоді снаряд пробив дах церкви святителя Луки Кримського. Осколки поранили настоятеля та священика іншого храму, який опинився там у момент обстрілу.