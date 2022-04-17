"Буква Z замість хреста" — мер Харкова про масовані обстріли у Вербну неділю

На думку Терехова, для окупантів немає нічого святого, і великі християнські свята не завадять їм і надалі знищувати Харків.

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Мер Харкова Ігор Терехов записав нове відеозвернення, в якому розповів про те, як місто мужньо протистоїть безжальній російській армії вже 53 дні. Воно вийшло емоційним через масовані обстріли міста ворожою артилерією 17 квітня.

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"І сьогодні ж — велике православне свято — Вербна неділя. Але на тих, хто носить букву Z, хреста, мабуть, немає. І навіть у святі для християн дні для нашого ворога — не привід послабити бомбардування Харкова", — заявив градоначальник.

Він розповів, що від самого ранку ЗС РФ почали обстрілювати житлові масиви міста, а вже вдень обстріляли центр Харкова, внаслідок чого постраждали десятки житлових будинків та інших будівель.

"Є поранені та загиблі. Ворог продовжив бомбити Салтівку. Ворог не залишає спроб знищити мирне населення Харкова, посіяти в місті паніку та зламати наш дух. Але волю харків'ян, волю нас, українців, ворогові не зломити. У цьому я переконався ще раз, коли бачив, як наш медик-герой прикривав собою поранену жінку. Рятував її — не себе. Місто таких людей перемогти чи залякати не можна. Ми відстоюємо свою свободу, своє світле майбутнє!"

Чиновник звернув увагу містян на те, що наступний тиждень — Страсний, але окупантів це не зупиняє, і вони продовжують люто бомбардувати місто. У зв'язку з цим він закликав людей ховатися у прихистках та станціях метро, щоб зберегти свої життя та життя своїх близьких:

"І пам'ятайте: після найстрашніших і найважчих днів посту Страсного тижня приходить Великдень, приходить свято перемоги життя над смертю. Так було і так буде завжди. Наша воля до життя переможе ту смерть, яку несе російський агресор".

Терехов поінформував харків'ян, що зараз триває евакуація людей із найнебезпечніших районів міста, які перебувають під безперервним обстрілом.

"Вивозимо людей до місць, які є менш небезпечними. Адже зовсім безпечних районів у Харкові зараз не залишилося. Там ми надаємо місце для проживання, гаряче харчування, душ, медичну допомогу. Закликаю всіх, хто живе під цілодобовими обстрілами, виїжджати. Наші волонтери допоможуть вам це зробити", — наголосив мер.

Насамкінець він привітав мешканців міста з Вербною неділею та побажав їм стійкості духу напередодні Страсного тижня:

"Ворог випробовує нас на міцність. Так покажемо йому, що харків'ян не зламати і не залякати. Слова подяки — нашій армії. Її стійкість захоплює не лише українців, а й увесь світ. Дякуємо нашій територіальній обороні. Подяка та низький уклін нашим лікарям, нашим рятувальникам, працівникам наших комунальних підприємств за їхню вірність Харкову, за їхній героїзм. Я впевнений: разом ми відстоїмо своє місто. Разом ми відстоїмо свою країну. Перемога буде за нами! Ми разом! Ми харків'яни!".

За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу центру Харкова загинули п'ятеро людей, ще 20 отримали поранення.