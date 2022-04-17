"Буква Z вместо креста" – мэр Харькова о массированных обстрелах в Вербное воскресенье

По мнению Терехова, для оккупантов нет ничего святого, и большие христианские праздники не помешают им и дальше уничтожать Харьков.

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Мэр Харькова Игорь Терехов записал новое видеообращение, в котором рассказал о том, как город мужественно противостоит безжалостной российской армии уже 53 дня. Оно вышло эмоциональным ввиду массированных обстрелов города вражеской артиллерией 17 апреля.

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"И сегодня же – большой православный праздник – Вербное воскресенье. Но на тех, кто носит букву Z, креста, видимо, нет. И даже в святые для христиан дни для нашего врага – не повод ослабить бомбардировки Харькова", – заявил градоначальник.

Он рассказал, что с самого утра ВС РФ начали обстреливать жилые массивы города, а уже днем обстреляли центр Харькова, в результате чего пострадали десятки жилых домов и других зданий.

"Есть раненые и погибшие. Враг продолжил бомбить Салтовку. Враг не оставляет попыток уничтожить мирное население Харькова, посеять в городе панику и сломать наш дух. Но волю харьковчан, волю нас, украинцев, врагу не сломить. В этом я убедился еще раз, когда видел, как наш медик-герой прикрывал собой раненую женщину. Спасал ее – не себя. Город таких людей победить или запугать нельзя. Мы отстаиваем свою свободу, свое светлое будущее!", – уверен Терехов.

Чиновник обратил внимание горожан на то, что следующая неделя – Страстная, но оккупантов это не останавливает, и они продолжают яростно бомбить город. В связи с этим он призвал людей прятаться в убежищах и станциях метро, чтобы сохранить свои жизни и жизни своих близких:

"И помните: после самых страшных и тяжелых дней поста Страстной седмицы приходит Пасха, приходит праздник победы жизни над смертью. Так было и так будет всегда. Наша воля к жизни победит ту смерть, которую несет российский агрессор".

Терехов проинформировал харьковчан, что сейчас продолжается эвакуация людей из самых опасных районов города, находящихся под непрерывными обстрелами.

"Вывозим людей в места, которые являются менее опасными. Ведь совсем безопасных районов в Харькове сейчас не осталось. Там мы предоставляем место для проживания, горячее питание, душ, медицинскую помощь. Призываю всех, кто живет под круглосуточными обстрелами, выезжать. Наши волонтеры помогут вам это сделать", – подчеркнул мэр.

Напоследок он поздравил жителей города с Вербным воскресеньем и пожелал им стойкости духа накануне Страстной недели:

"Враг испытывает нас на прочность. Так покажем ему, что харьковчан не сломить и не запугать. Слова благодарности – нашей армии. Ее стойкость восхищает не только украинцев, но и весь мир. Спасибо нашей территориальной обороне. Благодарность и низкий поклон нашим врачам, нашим спасателям, работникам наших коммунальных предприятий за их верность Харькову, за их героизм. Я уверен: вместе мы отстоим свой город. Вместе мы отстоим свою страну. Победа будет за нами! Мы вместе! Мы харьковчане!".

По информации глава ОВА Олега Синегубова, в результате обстрела центра Харькова погибли пять человек, еще 20 получили ранения.