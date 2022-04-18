Влада Харкова закликає громадян залишатися у сховищах протягом усього дня 18 квітня

Російські війська активізували обстріли житлових районів міста, а також завдають ударів по всій території області.

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Російські війська продовжують обстріл житлових районів Харкова й області. Через відновлення артилерійських ударів по місту харківська влада закликає місцевих жителів не залишати свої укриття протягом усього дня 18 квітня. Про це повідомляє Telegram "Суспільне Харків".

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За даними Департаменту цивільного захисту за минулу добу, противник завдав ударів по центру Харкова та житловому масиву Салтівка, внаслідок яких постраждали 20 осіб і 5 — загинули. Тим часом пресслужба Харківської ОВА повідомляє про те, що внаслідок завданих військами РФ артилерійських ударів по Харківській області постраждали 25 людей і 9 людей було вбито.

Через це Департамент цивільного захисту закликає харків'ян не залишати сховища навіть за відсутності повітряної тривоги.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ провели кілька успішних операцій у Харківській області й під час контрнаступу звільнили населені пункти — Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки. За іншими напрямками українські захисники продовжують стримувати ворога.

У Харкові бійці окремого батальйону спецпідрозділу KRAKEN полку "Азов" знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову. Погруддя Жукову мали намір демонтувати ще в 2019 році в межах закону про декомунізацію.