Власти Харькова призывают граждан оставаться в убежищах в течение всего дня 18 апреля

Российские войска активизировали обстрелы жилый районов города, а также наносят удары по всей территории области.

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Российские войска продолжают обстрелы жилый районов Харькова и области. В виду возобновления артиллерийских ударов по городу харьковские власти призывают местных жителей не покидать свои укрытия в течение всего дня 18 апреля. Об этом сообщает Telegram "Суспільне Харків".

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По данным Департамента гражданской защиты за минувшие сутки противник нанес удары по центру Харькова и жилому массиву Салтовка, в результате которых пострадали 20 человек и 5 — погибли. Тем временем пресс-служба Харьковской ОВА сообщают о том, что в результате нанесенных войсками РФ артиллерийских ударов по Харьковской области пострадали 25 человек и 9 человек были убиты.

В силу этого, Департамент гражданской защиты призывает харьковчан не покидать убежища даже во время отсутствия воздушной тревоги.

Напомним, что бойцы ВСУ провели несколько успешных операций в Харьковской области и в ходе контрнаступления освободили населенные пункты — Базалиевку, Лебяжье и часть Кутузовки. По другим направлениям украинские защитники продолжают сдерживать врага.

В Харькове бойцы отдельного батальона спецподразделения KRAKEN полка "Азов" снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Бюст Жукову намеревались демонтировать еще в 2019 году в рамках закона о декоммунизации.