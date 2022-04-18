Храм Преображения Господнего попал под обстрел российских оккупантов в Харькове (фото)

В результате атаки российских военных храм получил много повреждений, но из прихожан и мирных жителей, которые скрывались в его стенах, погибших не зафиксировано.

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В Харькове, в результате обстрела одного из районов города, пострадал Храм Преображения Господнего Украинской православной церкви Московского Патриархата. Об этом сообщается на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

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Отмечается, что по итогам обстрела, в храме выбиты все окна и двери, однако, пострадавших среди служащих, прихожан и мирных жителей, укрывающихся от обстрелов, нет. Также пострадало здание воскресной школы.

[ + – ] Храм Преображения Господнего УПЦ МП Фото: харьковская епархия

[ + – ] Храм Преображения Господнего УПЦ МП Фото: харьковская епархия

Боевые действия в Харькове активизировались после того, как российские войска сосредоточились на попытках выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В городе происходят ежедневные обстрелы из артиллерии. Накануне, 17 апреля, артиллерийский удар пришелся по центру города. В результате этого жертвами обстрелов стали пять человек. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал действия ВС РФ геноцидом украинского народа. Не остановило оккупантов и то, что 17 апреля праздновалось Вербное воскресенье. По мнению Терехова, для оккупантов нет ничего святого, и большие христианские праздники не помешают им и дальше уничтожать Харьков.

Сегодня, 18 апреля, городские власти Харькова обратились к местным жителям с просьбой в течение дня оставаться в укрытиях, поскольку российские войска активизировали обстрелы жилых районов города, а также наносят удары по всей территории области.

Это не первый случай, когда российские оккупанты расстреливают церкви и храмы: в начале апреля войска РФ обстреляли церковь в Луганской области. Тогда снаряд пробил крышу церкви святителя Луки Крымского. Осколки ранили настоятеля и священника другого храма, который оказался там в момент обстрела