Займалися доставкою диверсантів: під Миколаївщиною знешкодили агентурну мережу РФ (відео)

За інформацією СБУ, завербовані агенти мали фіксувати наслідки обстрілів та вивчати суспільно-політичну ситуацію. За це куратори обіцяли їм евакуацію до Криму чи посади в разі окупації регіону.

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Служба безпеки України відрапортувала про ліквідацію агентурної мережі РФ у Миколаєві, запобігши проникненню ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Про це розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Повідомляють, що зловмисники збирали розвіддані та займалися підготовкою прихованого проникнення ворожих ДРГ на територію Миколаєва. За даними української спецслужби, групу сформував резидент під кураторством генерала російських окупаційних сил. До її складу входило 5 осіб з-поміж місцевих жителів.

Серед них колишні українські військовослужбовці з підрозділів, дислокованих у регіоні. За задумом ворога, ці люди не повинні були привертати надмірну увагу українських силовиків.

До конкретних завдань агентів входила розвідка суспільно-політичної ситуації в регіоні, а також фіксація наслідків обстрілів Миколаєва. Секретні дані та позиції українських військових диверсанти випитували в колег із силових структур у неформальних бесідах.

Фото: СБУ

Російські окупанти обіцяли агентам заохочення — або евакуацію до Криму, або посади в разі успішної окупації Миколаївської області.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання правоохоронці виявили:

засоби зв'язку;

флеш-накопичувачі з підтвердженнями підривної діяльності;

гроші, виділені на забезпечення діяльності ДРГ окупантів.

Раніше Фокус розповідав, що в Харкові майор Нацполіції виявився агентом ФСБ. За даними силовиків, правоохоронця завербували через його родича-пенсіонера з Бєлгорода. Йому доручили фіксувати військові об'єкти та пересування підрозділів.

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